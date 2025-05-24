我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

川普總統第一任時的「第一哥兒們」巴農(Steve Bannon)透露，億萬富豪馬斯克因為試圖接觸國防部的對中國作戰機密計畫，導致與川普總統之間的「兄弟情」變調；川普及時制止國防部對馬斯克透露假設美中開戰的作戰計畫，此後馬斯克在白宮便告失勢。

巴農對「大西洋」(The Atlantic)月刊表示，大家都感受到一夕生變，川普和馬斯克熱絡的交情破裂了。

3月下旬消息傳開後，川普一開始還駁斥說，馬斯克獲准聽取國防部有關對中開戰的計畫，外界繪聲繪影根本是「假消息」。馬斯克甚至表示，要找出「造謠的人」。

後來，川普與國防部長赫塞斯共同召開記者會，針對有關馬斯克的問題，表示馬斯克率領政府效率部為聯邦政府節省許多開支，但他畢竟是生意人，在中國有多事業，因此會受到質疑。

川普最後說，馬斯克造訪國防部，是想找出可能存在的「浪費、欺騙及濫權」；川普還表示他可不想美中開戰，所以希望看到預設作戰計畫的人愈少愈好。

赫塞斯也附和表示，會出現那種假消息，目的是為了「削弱我們與馬斯克的關係」。

川普與赫塞斯都表示，馬斯克是「愛國者」，為國家犧牲很大。

馬斯克若能接觸到嚴格看守的美中開戰預設計畫，將顯示他深獲川普信任，扮演重要角色，但也會引發利益衝突的疑慮；馬斯克是特斯拉和SpaceX兩家公司的老闆，在中國有許多商業利益，另外也從美國國防部獲得許多鉅額契約。

巴農對馬斯克打進川普2.0核心圈，從一開始就不是滋味；現在馬斯克失勢，巴農說起話來掩不住得意洋洋的感覺。巴農曾激烈攻擊馬斯克，稱呼他是「非法移民寄生蟲」、「真正邪惡的人」，「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營因此出現明顯裂痕。

雖然巴農及馬斯克嫌隙愈來愈大，但川普明確表示想把兩人都留在身邊；兩人的你來我往反射出MAGA陣營的意識形態拉鋸戰變得更激烈。

馬斯克 川普

上一則

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

下一則

白宮國安會大裁員 近百官員被迫放假

延伸閱讀

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電
川普：6╱1起徵歐盟50%關稅 警告蘋果及其他手機不在美生產將課25%關稅

川普：6╱1起徵歐盟50%關稅 警告蘋果及其他手機不在美生產將課25%關稅

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線
林志炫再戰「歌手」兩集遭淘汰 網：跟侮辱有什麼區別

林志炫再戰「歌手」兩集遭淘汰 網：跟侮辱有什麼區別