與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

川普 總統第一任時的「第一哥兒們」巴農(Steve Bannon)透露，億萬富豪馬斯克 因為試圖接觸國防部的對中國作戰機密計畫，導致與川普總統之間的「兄弟情」變調；川普及時制止國防部對馬斯克透露假設美中開戰的作戰計畫，此後馬斯克在白宮便告失勢。

巴農對「大西洋」(The Atlantic)月刊表示，大家都感受到一夕生變，川普和馬斯克熱絡的交情破裂了。

3月下旬消息傳開後，川普一開始還駁斥說，馬斯克獲准聽取國防部有關對中開戰的計畫，外界繪聲繪影根本是「假消息」。馬斯克甚至表示，要找出「造謠的人」。

後來，川普與國防部長赫塞斯共同召開記者會，針對有關馬斯克的問題，表示馬斯克率領政府效率部為聯邦政府節省許多開支，但他畢竟是生意人，在中國有多事業，因此會受到質疑。

川普最後說，馬斯克造訪國防部，是想找出可能存在的「浪費、欺騙及濫權」；川普還表示他可不想美中開戰，所以希望看到預設作戰計畫的人愈少愈好。

赫塞斯也附和表示，會出現那種假消息，目的是為了「削弱我們與馬斯克的關係」。

川普與赫塞斯都表示，馬斯克是「愛國者」，為國家犧牲很大。

馬斯克若能接觸到嚴格看守的美中開戰預設計畫，將顯示他深獲川普信任，扮演重要角色，但也會引發利益衝突的疑慮；馬斯克是特斯拉和SpaceX兩家公司的老闆，在中國有許多商業利益，另外也從美國國防部獲得許多鉅額契約。

巴農對馬斯克打進川普2.0核心圈，從一開始就不是滋味；現在馬斯克失勢，巴農說起話來掩不住得意洋洋的感覺。巴農曾激烈攻擊馬斯克，稱呼他是「非法移民寄生蟲」、「真正邪惡的人」，「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營因此出現明顯裂痕。

雖然巴農及馬斯克嫌隙愈來愈大，但川普明確表示想把兩人都留在身邊；兩人的你來我往反射出MAGA陣營的意識形態拉鋸戰變得更激烈。