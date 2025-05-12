與美展開經貿談判 中國學者：不會比照美英模式

美中近日在在瑞士日內瓦會面。新華社於12日公布中美日內瓦經貿會談聯合聲明指出，美方暫緩對華24%對等關稅90天，維持10%基準稅率，並取消之後兩次行政命令對華加徵的關稅。（路透）

中美經貿高層會談舉行後，雙方發表聯合聲明，撤回4月以來對對方加徵的報復性關稅 ，並對其中24%關稅有九十天的暫緩期，對此，中國國關學者受訪普遍肯定這是積極進展，認為美國將在後續談判中要求中國增加購買美國產品，但中國不會比照美英模式，未來其他「非經貿議題交換」亦值得關注。

北京國關學者時殷弘受訪形容，三個月來的中美經貿關係巨浪洶湧，歷經艱難開始走向緩解。他說，估計美國在這90天內的目標是誘使或迫使中國巨量購買千百億美元美貨，也就是導致類似2020年1月15日中美第一階段貿易協定時般的暫時協調。

但時殷弘也預測，美國對華高科技封鎖不會改變，而中國在稀土 上的出口管制即使有所鬆弛，程度也大概顯著有限，對製造售台武器的美企制裁將保持不變；另一方面，由於高關稅對經濟的衝擊，中國可能會同意擴大進口美貨，但在實際運作上，是否完全履行協議仍有彈性。

新加坡 國立大學東亞研究所高級研究員陳波提到，這顯然是一個積極的進展，「至少談比不談好」，但要注意的是，儘管根據聲明，川普第二任期對中國加徵關稅降至30%，但加上過去既有的20%，美國實際對陸關稅仍高達50%左右，處於歷史較高水準。

陳波說，雙方未來可能以中美於2020年1月，達成所謂第一階段貿易協定時的基礎，進一步加碼或擴展，例如美方要求中方採購更多，3000億美元或3500億美元的美國產品，其他如芬太尼管控、美方晶片管制、中國對美稀土等金屬管制，和美台軍售、TikTok等議題也都可能「on the table」，因為中美關稅戰的本質不僅只有貿易。

但陳波也提到，相較英美的貿易協議，中國做為對美貿易順差國，各方面情況都不同，不具備太高的參考意義，且即使美國要求中國進口大量產品，但「美國能向中國提供什麼」，也可能存在問題。

陳波說，第一階段貿易協定時，就曾出現過若中國要增加購買美國農產品，會超過美國自身產能的情況，而對於中國需要的晶片等產品，美國又限制對華出口，因此，未來雙方進行磋商時，還可能存在更多，很難明顯反映在正式文本中的「非經貿議題交換」值得關注。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，管理競爭是非常重要的，中美取得進展，全世界都鬆了一口氣，不至於讓雙邊關係斷崖式的無限期下降，甚至進一步形成衝突，這對全球經濟來說都是利多。

他提到，中美接下來將分階段，一個個解決中美關係面臨的問題，其中，中方還手握減持美國國債這個「核武器」，而美方也必須認識到，互相科技「卡脖子」可能帶來雙輸，例如美方限制晶片出口，中方則限制稀土等措施反制。他也說，中方願意談判，並不等於願意接受美國的相關主張，因為美方對貿易夥伴大幅度加徵關稅本身就是不合理的，程序也不合法。