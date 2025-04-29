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發「不跪」雙語短片 北京：希望各方更好理解中方立場

記者謝守真／即時報導
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中國 外交部29日一早再發最新中英雙語影片，強硬回應美國「中國不跪！」，並強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。同日下午，大陸外交部對此稱，冀這段影片能幫助各方更好地理解中方的立場。（路透）
中國 外交部29日一早再發最新中英雙語影片，強硬回應美國「中國不跪！」，並強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。同日下午，大陸外交部對此稱，冀這段影片能幫助各方更好地理解中方的立場。（路透）

美中關稅戰，中國外交部29日一早再發最新中英雙語影片，強硬回應美國「中國不跪！」，並強調向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。同日下午，中國外交部對此稱，冀這段影片能幫助各方更好地理解中方的立場。

在4月15日下午例行記者會上，針對路透記者問及中國外交部微信公眾號稍早所發布的中英雙語「不跪」影片提問，北京方面想就影片將地的是什麼訊息？中國外交部發言人郭嘉昆對此僅簡短表示，「首先感謝你對外交部新媒體帳號的關注，希望這段影片能幫助各方更好地理解中方的立場。」

而對於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示應由中國來緩和關稅戰，郭嘉昆則重申，「中方多次闡明，關稅戰、貿易戰沒有贏家，這場關稅戰是美方發起，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。

中國外交部29日一早在微信公眾號發布一則題為「不跪」的中英雙語短片，針對美國川普所發起的關稅戰予以反擊。影片中提到，「向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更深重的危機。歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」。

中國外交部並以日本東芝、法國工業巨頭阿爾斯通（Alstom）為例，指出「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼」。

影片還強調，「中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡；中國不退！弱國的聲音就有人傾聽、霸權的欺凌就有人阻擋、世界公理就有人守護，一切反對派都是紙老虎，美國不代表全世界，美國貿易在世界佔不到五分之一，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷」。

影片最後還指，「可以想像，美國還會出爾反爾，待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當，任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容，黑夜之黑更顯星光璀璨，總要有人站出來高擎火炬，劈開迷霧照亮前路。當每個國家挺直脊樑，世界必將衝破霸權的高牆，為中國，為世界，吾輩當奮發圖強！」

中國外交部29日一早發布題為「不跪！」的中英雙語影片，表達面對美國關稅戰步步進逼...
中國外交部29日一早發布題為「不跪！」的中英雙語影片，表達面對美國關稅戰步步進逼，北京當局決不退讓的立場。（圖／截自影片）

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