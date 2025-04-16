我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家公園周4/19揭開序幕 當日免費入園

紐約州檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

中央社華盛頓15日綜合外電報導
川普今天簽署行政命令，要求針對進口加工關鍵礦產及其下游產品進行國家安全調查。路透
川普今天簽署行政命令，要求針對進口加工關鍵礦產及其下游產品進行國家安全調查。路透

美國總統川普下令調查對所有美國進口關鍵礦產徵收新關稅的可能性，路透指出，這項命令使得美國過度依賴中國等國家提供加工後關鍵礦產的問題表露無遺。

川普今天簽署行政命令，要求針對進口加工關鍵礦產及其下游產品進行國家安全調查；下游產品包括半導體晶圓、電動車、智慧型手機等。

他援引1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行調查，以判定進口加工後的關鍵礦產及其下游產品對美國國家安全的影響。

川普在第1任期也曾利用這項法律對全球鋼鐵和鋁材徵收25%關稅。今年2月，他下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性，也是援引相同法律。

川普在命令中表示：「美國對進口的依賴及其供應鏈的脆弱性，提高對國安、防衛準備、物價穩定、經濟繁榮與韌性造成風險的可能性。」

盧特尼克須在180天內向川普報告他的調查結果，包括是否徵收關稅。白宮表示，如果川普對某個國家的關鍵礦產徵收關稅，該稅率將取代川普本月稍早徵收的對等關稅。

路透指出，川普今日舉措是美國與全球貿易夥伴貿易爭端的重大升級，並試圖藉此直接反擊中國。

此外，這項行政命令也暴露出製造商、產業顧問、學者和其他人士長期以來警告華府的問題：美國過度依賴北京和其他國家提供驅動美國整體經濟的加工後的關鍵礦產。

例如，被美國地質調查所（U.S. Geological Survey）視為關鍵的50種礦物中，中國是其中30種的全球最大生產國，而近幾個月來中國一直在減少出口。

根據這項行政命令，相關調查將評估美國在所有關鍵礦物（包括鈷、鎳、17種稀土以及鈾）加工方面的弱點、外國行為者如何扭曲市場，以及可以採取哪些措施來促進國內供應和回收。

美國目前只萃取和加工少量的鋰，只有一座鎳礦但沒有鎳冶煉廠，也沒有鈷礦或精煉廠。雖然美國有幾座銅礦，但只有兩座銅冶煉廠，並且依賴其他國家加工這種重要金屬。

川普 關稅 白宮

上一則

中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

延伸閱讀

白宮又出手 通訊社不再是川普隨行記者團固定成員

白宮又出手 通訊社不再是川普隨行記者團固定成員
對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？
川普簽署行政命令 盼降低藥品價格

川普簽署行政命令 盼降低藥品價格
日銀總裁植田：川普關稅致經濟走向不利 恐被迫因應

日銀總裁植田：川普關稅致經濟走向不利 恐被迫因應

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

2025-04-16 00:58

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%
好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成
4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪
美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App