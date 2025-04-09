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代表川普在最高法院打官司的司法部律師 約一半要走人

記者顏伶如／即時報導
司法部長邦迪。美聯社
司法部長邦迪。美聯社

華盛頓郵報9日報導，川普政府向最高法院提出緊急動議案件越來越多，代表川普政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)辦公室律師，此時卻出現不尋常的離職率，大約一半律師打算走人或已經請辭。

訟務次長是司法部排名第四的高層官員，僅次於司法部長、副部長及助理部長，主要任務是在最高法院訴訟中為國聯邦政府辯護。由於訟務次長經常參與攸關最高法院判決的案例，有時候被形容是「第十位大法官」(the 10th justice)。前任川普私人律師沙爾(D. John Sauer)獲川普任命為司法部訟務次長，人事案上周在參議院通過。

消息人士說，訟務次長辦公室律師選擇離開各有原因，其中許多人是對司法部長邦迪(Pam Bondi)要求為川普政策全力辯護的指示感到不以為然；資深律師尼德勒(Edwin S. Kneedler)日前便宣布退休，時間點就在川普政府數度要求最高法院幫聯邦政府縮編計畫排除障礙、擴大移民執法行動、停止聯邦經費之際。

過去一周，大法官幾項裁決讓川普取得某些暫時性、程序作業層面的勝利。最高法院7日允許川普政府援引戰爭時期條款加速遞解委內瑞拉黑幫成員，但同時表示委國移民有權對遣返提出法律挑戰。聯邦法官下令川普政府將遭到開除的數萬名試用期人員聘回，但裁決在8日被最高法院擋下。最高法院上周則說，聯邦政府有權凍結數千萬元教師培訓經費。

報導指出，長期以來，訟務次長辦公室聘用來自不同政治背景的律師，在司法案件中提供各種觀點的專業意見，但川普政府要求絕對效忠，卻打破訟務次長辦公室行之有年的慣例。

喬治城大學(Georgetown University)法律教授范拉德克(Steve Vladeck)指出，如今的問題是還有哪些人留在訟務次長辦公室。

他說：「遇到有違標準規範甚至可能傷害政府長期利益，卻對川普團隊有利的狀況，到時候誰會出面據理力爭呢？」

川普 司法部 聯邦政府

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