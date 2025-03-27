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管過界？小甘迺迪擬禁糧券買汽水 農業部不滿被插手

編譯廖振堯／即時報導
衛生部長小甘迺迪有意禁止民眾使用糧食券購買汽水，由於這並不在他的管轄範圍內，而是受農業部管轄，他與農業部長羅林斯的關係因此變得緊張。圖為一家商店銷售的汽水。(美聯社)
衛生部長小甘迺迪有意禁止民眾使用糧食券購買汽水，由於這並不在他的管轄範圍內，而是受農業部管轄，他與農業部長羅林斯的關係因此變得緊張。圖為一家商店銷售的汽水。(美聯社)

據四位熟悉情況的政府內外人士透露，衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)與農業部的關係漸趨緊張，因為他有意禁止使用俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)來買汽水，而這並不在他的管轄範圍內。

政治新聞網站Politico報導，糧食券歸農業部管理，知情人士表示農業部部長羅林斯(Brooke Rollins)的幕僚們雖然同意小甘迺迪的觀點，也就是聯邦補助不該支持他們認為導致肥胖和其他慢性病的食品，可他們不滿小甘迺迪急著干預、插手其他部門的事務。

小甘迺迪、羅林斯兩位部長力求形成統一戰線，經常在公開場合共同現身，並擁護川普「讓美國再次健康(MAHA)」運動的主要優先事項，包括支持改革糧食券以打擊汽水和其他垃圾食品。如羅林斯本月稍早在白宮與MAHA人士舉行一場私人會議，她表示糧食券用於資助來自社會經濟較低階層、許多來自非常貧困家庭的兒童，而他們拿糧食券買的頭號商品就是含糖飲料，且是「透過納稅人的錢買的」。小甘迺迪亦參加了這次會議。

小甘迺迪一直認為改革SNAP最快的方法，是授予各州提交的申請、允許他們排除特定項目；兩位知情人士透露這正是小甘迺迪的助手們最近幾周私下在做的事，慫恿各州州長和州議員提出申請，儘管農業部仍存疑慮。

禁止使用糧食券購買特定食品的規定是前從未有的，主要是因為執行成本和難度過高，以及缺乏證據表明此法可以帶來長期、顯著的健康益處。然而小甘迺迪圈子裡的一些盟友開始變得不耐煩，他們私下質疑農業部某些官員是否有意破壞這項政策；他們也認為羅林斯不夠格領導MAHA運動。

糧食券 農業部

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