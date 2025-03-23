美國所主導的談判有新進展 TikTok非中資將加碼持股

中國科技大廠字節跳動旗下社群平台TikTok「不賣就禁」寬限期將於4月5日到期，如今美國業務的去向似乎快有結果。 （路透）

中國科技大廠字節跳動旗下社群平台TikTok 「不賣就禁」寬限期將於4月5日到期，如今美國業務的去向似乎快有結果。路透引述兩名消息人士透露，由美國所主導的談判有新進展，即讓字節跳動最大的非中資股東增持股份，並取得TikTok美國業務的控制權。

路透指，上述消息人士稱，有關計劃包括獨立分拆TikTok在美國的業務，同時，也會攤薄中國股東在美國業務的持續比例，令字節跳動持有的TikTok股權少於兩成，使其能避開美國「不賣就禁」的法令。

消息人士並指，字節跳動中的兩名非中資董事，如須斯罕那國際集團創辦人、共和黨 金主亞斯（Jeff Yass），以及泛大西洋投資集團福特（Bill Ford）正就上述計劃與華府進行談判。同時，美國私募基金KKR亦參與相關討論。

另，報導提到，依照提出的計畫，甲骨文（Oracle）將繼續負責管理TikTok美國用戶的數據，並確保北京政府無法取得，所有影響美國用戶的內容審慎均於美國境內做出。

英國金融時報於此前曾報導稱，字節跳動的美國投資者正尋求在TikTok美國分拆業務交易中買斷中國投資者的股份，其中，投資公司Coatue是參與談判的現有投資者之一。

去年5月，美國以國安為由通過法令，要求字節跳動需於今年1月19日前分拆美國業務，否則將把TikTok下架。美國總統川普1月20日上任後，指示司法部 暫緩執行有關法例90日，限期將於4月5日結束。