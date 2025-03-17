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華爾街日報：川普新世界秩序對美元地位形成考驗

中央社華盛頓16日綜合外電報導
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美國總統川普對持續數十年的全球地緣政治秩序帶來空前挑戰，市場擔心關稅大幅調高和貿易前景不明將削弱美國成長，導致美元如今成了潛在的受害者。（路透）
美國總統川普對持續數十年的全球地緣政治秩序帶來空前挑戰，市場擔心關稅大幅調高和貿易前景不明將削弱美國成長，導致美元如今成了潛在的受害者。（路透）

華爾街日報」報導，美國總統川普對持續數十年的全球地緣政治秩序帶來空前挑戰，市場擔心關稅大幅調高和貿易前景不明將削弱美國成長，導致美元如今成了潛在的受害者。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），美國對外政策大轉彎使市場看好歐洲經濟，造成美元對歐元急貶、歐股指數創新高，甚至讓德國公債殖利率竄升至1989年柏林圍牆倒塌以來最高。

「華爾街日報」美元指數（DXY）在過去9周有7周收黑，幾乎吐光去年11月5日川普勝選以來的升幅。

這類金融動盪若持續下去，從全球投資流動到跨大西洋旅遊目的地等各方面都將受到廣泛影響。

數十年來，美國政治領袖普遍擁抱強勢美元，部分是因為強勢美元降低了政府舉債成本。美國國防支出推高預算赤字，而外資購買美國公債，對美國政府龐大預算赤字挹注資金，此舉強化了美元地位。

不過，川普（Donald Trump）與部分幕僚表明，他們希望減少對盟國的保護，並主張弱勢美元，以提振美國製造業出口。

高盛集團（Goldman Sachs）前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）說道：「從總體（經濟）角度看待這些政策，他們已有一套方法。風險在於短期內會引發市場混亂。但我認為如果民眾多花幾千美元購入一輛新車，能換取勞動力回流，並且買得起自己製造的東西，我們國家將會變得更好。」

然而，許多華爾街人士害怕這些改變造成負面影響，例如美元貶值將使進口商品變更貴、推升通膨，以及使聯邦準備理事會（Fed）更難降息。

很少人認為美元即將大幅貶值，部分是因為美國當前利率幾乎高於所有已開發國家，因此將吸引外資持續流入。

川普勝選後，外界對美國經濟加速成長和關稅小幅調高的預期，起先帶動股市上漲、美元升值。

但投資人正在重新思考那些假設。川普現已對美國幾大貿易夥伴加徵高關稅，並揚言祭出更多措施，引發加拿大和中國立即展開報復。川普還大舉裁員數以千計聯邦機構員工，有關減稅的討論已大幅減少。

這些已拖累美國經濟成長預期。投資人對政策不確定性的擔憂，幾乎等同於關稅本身。

截至目前，美元的些微貶幅還不足以大幅助長美國出口，但已引起華爾街人士注意，因為這和川普長期以來的企圖相符。他常主張弱勢美元，例如去年聲稱強勢美元「對我們的製造商是一場災難」。

有人質疑，川普政策是否真能如他所願。華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）資深經濟研究員塞瑟（Brad Setser）指出，即使川普承諾減稅，聯邦預算赤字可能依然龐大，政府需擴大舉債，這將使美國公債殖利率維持在高檔，從而對美元構成上行壓力。

川普 華爾街 殖利率

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