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取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 專家:恐行不通

美國民權聯盟針對川普取消出生公民權行政命令提告

記者顏伶如／即時報導
川普20日宣誓就職後在白宮橢圓形辦公室簽署文件。路透
川普20日宣誓就職後在白宮橢圓形辦公室簽署文件。路透

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)率領多個倡議團體，20日晚間在新罕布夏州聯邦區域法院對川普總統取消出生公民權(birthright citizenship)的行政命令提告，指控川普政府違反憲法規定及最高法院判例，要求法院阻擋命令生效。

川普20日宣誓就職後簽署「保護美國公民的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令，無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒，如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人，孩子就無法成為美國公民。行政命令將於簽署後30天生效。

美國民權聯盟執行主任羅米洛(Anthony Romero)發表聲明說，對於美國出生兒童拒絕公民權不但違憲，而且是以「魯莽、殘忍手段拋棄美國價值」。

羅米洛在聲明中說，對於美國歷史上曾經出現的最嚴重錯誤之一，這道行政命令想要重蹈覆轍，讓在美國出生的某些人永遠淪為次等地位，無法享有身為美國人的所有權利。

川普在行政命令中指示社會安全局(Social Security Administration，SSA)，命令生效後不得再將沒有出生公民權的孩子視為美國公民，行政命令也指示國務院停止為沒有出生公民權的嬰兒核發美國護照。

「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)、「國家民主捍衛者基金」(State Democracy Defenders Fund)、「法律辯護基金」(Legal Defense Fund)等團體加入美國民權聯盟提告行列。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

美國公民 川普 新罕布夏州

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