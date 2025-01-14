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眾院通過法案 禁止跨性別學生參加女子運動賽事

世界新聞網王若馨／即時報導
眾院14日通過一項禁止跨性別學生參加女性運動賽事的法案，議長強生（中）在記者會上發言。（美聯社）
眾院14日通過一項禁止跨性別學生參加女性運動賽事的法案，議長強生（中）在記者會上發言。（美聯社）

共和黨主導的眾院14日通過法案，禁止跨性別學生參加由聯邦資助的學校所舉辦的女子運動賽事。

投票結果為218票贊成、206票反對；所有共和黨議員皆投下贊成票，只有兩名民主黨議員投了贊成票，分別是來自德州的龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）和奎拉（Henry Cuellar），來自北卡的民主黨議員戴維斯（Don Davis）投下出席票但未表態。

該法案主張修訂「保護女性和女孩運動法案」（Protection of Women and Girls in Sports Act）中的第九章（Title IX），以明文禁止學校允許跨性別運動員參加女子運動競賽。

該法案將性別定義為「基於個人生殖生物學及出生時的基因特徵」。

共和黨人主張，男跨女運動員在運動中比生理女性更具有身體優勢，這些跨性別學生若參與女子賽事，可能會造成比賽的不公平。

民主黨人表示，對跨性別運動員加諸限制是一種歧視，並認為共和黨人透過推進該法案剝奪LGBTQ學生權利。

近年來，隨著一些跨性別運動員在女性運動賽事連連獲獎，使該議題的爭議升溫，例如在2022年贏得女子游泳全國大學冠軍的莉亞·湯瑪斯 (Lia Thomas)。

該法案接下來將送至參院審議，共和黨在參院擁有53個席次，這表示至少要有7名民主黨及全體共和黨投下贊成票，才能達到60票的通過門檻。

影片來源：YouTube@Forbes Breaking News

共和黨 跨性別 民主黨

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