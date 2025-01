眾院通過法案 禁止跨性別學生參加女子運動賽事

眾院14日通過一項禁止跨性別學生參加女性運動賽事的法案,議長強生(中)在記者會上發言。(美聯社)

共和黨 主導的眾院14日通過法案,禁止跨性別 學生參加由聯邦資助的學校所舉辦的女子運動賽事。

投票結果為218票贊成、206票反對;所有共和黨議員皆投下贊成票,只有兩名民主黨 議員投了贊成票,分別是來自德州的龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)和奎拉(Henry Cuellar),來自北卡的民主黨議員戴維斯(Don Davis)投下出席票但未表態。

該法案主張修訂「保護女性和女孩運動法案」(Protection of Women and Girls in Sports Act)中的第九章(Title IX),以明文禁止學校允許跨性別運動員參加女子運動競賽。

該法案將性別定義為「基於個人生殖生物學及出生時的基因特徵」。

共和黨人主張,男跨女運動員在運動中比生理女性更具有身體優勢,這些跨性別學生若參與女子賽事,可能會造成比賽的不公平。

民主黨人表示,對跨性別運動員加諸限制是一種歧視,並認為共和黨人透過推進該法案剝奪LGBTQ學生權利。

近年來,隨著一些跨性別運動員在女性運動賽事連連獲獎,使該議題的爭議升溫,例如在2022年贏得女子游泳全國大學冠軍的莉亞·湯瑪斯 (Lia Thomas)。

該法案接下來將送至參院審議,共和黨在參院擁有53個席次,這表示至少要有7名民主黨及全體共和黨投下贊成票,才能達到60票的通過門檻。

影片來源:YouTube@Forbes Breaking News