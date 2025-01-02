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特斯拉爆炸兇嫌妻子 曾在社群網站發表反川普言論

記者顏伶如／即時報導
莎拉‧李維斯柏格臉書帳號在2016年5月發文，分享有著川普側面肖像漫畫的圖檔，漫畫上標語寫著「停止偏執」。(擷自Facebook@Sara Livelsberger)
莎拉‧李維斯柏格臉書帳號在2016年5月發文，分享有著川普側面肖像漫畫的圖檔，漫畫上標語寫著「停止偏執」。(擷自Facebook@Sara Livelsberger)

多家媒體報導傳出陸軍退役的李維斯柏格(Matthew Livelsberger)是拉斯維加斯川普國際酒店(Trump International Hotel)特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸案兇嫌。新聞周刊(Newsweek)2日報導，李維斯柏格的社群網站使用狀況紛紛曝光，他的妻子莎拉‧李維斯柏格(Sara Livelsberger)曾在臉書(Facebook)發表反對川普的言論。

報導指出，莎拉‧李維斯柏格的臉書帳號曾經發文寫道，追蹤川普的推特(Twitter)帳號「只為了讓我在早晨有動機去殺人」。

檢警人員正在調查電動卡車爆炸案是否出自政治動機，並且釐清同樣發生於1日的紐奧良汽車衝撞群眾事件是否與拉斯維加斯電動卡車爆炸案有關。電動卡車爆炸起火之後，陳屍車內的男子經查證實是李維斯柏格，另有7人在這起事件當中受傷。至少15人在紐奧良汽車衝撞事件死亡，警方以恐怖攻擊方向偵辦中。

莎拉‧李維斯柏格的臉書帳號裡多次提到丈夫李維斯柏格，但從2016年之後臉書帳號就沒有公開發文。新聞周刊報導，目前無法確認兩人是否還有婚姻關係。

莎拉‧李維斯柏格臉書帳號在2016年5月，分享有著川普側面肖像漫畫的圖檔，漫畫上標語寫著「停止偏執」(Stop Bigotry)。

2015年9月，莎拉‧李維斯柏格在臉書發文寫道，追蹤川普的推特帳號「只為了讓我在早晨有動機去殺人(Just to get my morning motivation to kill someone)」。

新聞周刊報導，與李維斯柏格同名同姓的職場社交平台領英(LinkedIn)帳號被網友肉搜，姓名拼法類似的臉書帳號柏格(Matt Berg)被認為可能屬於李維斯柏格。

領英帳號個人介紹寫道，在美國陸軍服役19年，曾任行動主任與情報主管，就讀佛蒙特州諾維奇大學(Norwich University)，主修策略研究暨國防分析，以最優等成績(summa cum laude)畢業。帳號內容指出，曾獲國務院頒發國家榮譽獎章(State Meritorious Honor Award)。

莎拉‧李維斯柏格臉書貼文顯示李維斯柏格曾到波多黎各參加搖滾音樂會，平常喜歡跟小狗玩。

臉書 川普 推特

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