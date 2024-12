川普將允許在學校、教會、醫院逮捕 無證家庭預做打算

移民和海關執法局準備執行無證移民大規模遣返計畫。(美聯社)

根據移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)長期慣例,除了極少數特殊案例之外,幹員向來避免在學校、教會與醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民,總統當選人川普 則說將允許移民局幹員在這些地點執行大規模遣返 計畫。國家廣播公司(NBC)23日報導,家中成員有無證移民的家庭,今年過聖誕節紛紛討論若家人遭遣返該如何因應的痛苦問題。

奧蘭多地區非營利移民權益倡議組織「希望社區團結中心」(Hope CommUnity Center)負責人蘇沙-拉沙巴爾特(Felipe Sousa-Lazaballet)說,許多民眾今年聖誕節跟家人團聚時,不禁想著會不會是最後一次跟家人一起過節。

川普競選時間曾說,上台後要遣返1100萬名無證移民。蘇沙-拉沙巴爾特說,要遣返數以百萬計數的無證客不可能做到,除非從最容易逮捕的目標下手,「事實就是這樣」。

報導指出,移民權益倡議團體與維權人士目前正為面臨遣返風險的民眾舉行講習,解說若有家人被關押或遣返應該如何處理。

聖安東尼奧地區非營利團體「難民與移民教育法律服務中心」(Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services,RAICES)法律主任希達葛歐(Javier Hidalgo)說,德州要求醫院出示移民身份證件的新法上路後,讓許多無證移民「躲得更緊」,深怕類似醫院的敏感地點即可能成為移民和海關執法局鎖定目標。

蘇沙-拉沙巴爾特說,佛羅里達州跟德州一樣,川普上台後的無證移民掃蕩可能比其他州更早出現,因為佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)多次以行動證明全力支持川普的移民政策。

蘇沙-拉沙巴爾特表示,已經協助數千家庭擬定應變計畫,包括針對孩子監護權備妥授權書(power-of-attorney),以免無證家長被捕之後,孩子監護權被裁定交給州政府家庭與兒童廳(Department of Families and Children)。