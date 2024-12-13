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傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣

中央社華盛頓12日綜合外電報導
內定川普高級貿易暨製造顧問納瓦羅（Peter Navarro）。美聯社
內定川普高級貿易暨製造顧問納瓦羅（Peter Navarro）。美聯社

路透報導，中國考慮2025年讓人民幣貶值，因應將再入主白宮川普可能提高關稅。內定川普高級貿易暨製造顧問納瓦羅說，新政府不會「天真地」看待中國操縱貨幣的任何企圖。

納瓦羅（Peter Navarro）今天說，白宮不會干預財政部每半年一次針對外國貿易夥伴是否操縱本國貨幣的審查。

不過他同時表示：「我不認為川普的財政部會非常熱切地歡迎中國貨幣操縱。中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知。」

上次執政時，川普政府2019年曾將中國列為匯率操縱國，那是美國政府自1994年以來首度做出這樣的決定，但於隔年取消。

此舉象徵意義大於實質，但無論如何都表明，川普願意與世界第2大經濟體中國展開前所未有的貿易戰，一如他在競選過程中經常威脅的那樣。

川普政府2019年的舉措是在中國政府允許人民幣兌美元貶值之後發生的。

路透日前獨家報導，中國最高領導人和政策制定者考慮於2025年讓人民幣貶值，準備面對川普第2任期提高關稅。

知名經濟學家納瓦羅曾在川普第1任期擔任白宮貿易顧問，著有「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害」（Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action）一書。他在著作中指出，中國操縱貨幣和濫用貿易政策，傷害美國。

川普 貨幣 白宮

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