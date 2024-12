CNN分析：川普邀習近平參加就職典禮是泛太策略起手式

圖為2019年日本G20峰會兩人在雙邊會晤握手。(美聯社)

總統當選人川普 邀請中國國家主席習近平 參加就職典禮,中方消息人士12日已證實習近平不會出席。有線電視新聞網(CNN)13日分析,雖然習近平婉拒出席,川普的邀請動作仍有重要意義,展現川普對於二度執政運用權力的自信與野心;川普打破傳統的邀約方式,其實是泛太平洋策略棋局裡的起手式,為川普政府2.0立場定調。

報導指出,川普邀請習近平參加1月20日就職典禮雖被婉拒,但邀請動作本身仍有重大意義,展現川普對於再次執政之後運用權力的自信與野心。CNN川普採訪團隊報導,川普與世界各國元首打電話或透過非正式管道聯繫時,經常隨口就詢問是否能出席就職典禮。

CNN分析,這次事件再次證明川普在外交政策方面喜歡排場,以讓人捉摸不定的手段打破外交傳統;對習近平提出邀請也顯示川普自認有辦法靠個人魅力獲得外交突破,川普雖然不是唯一採取如此策略的元首,但這招卻常常不管用,畢竟美國對手是根據自身國家利益做出實際決策,而不是憑氣氛。

報導指出,川普邀請習近平讓外界甚為好奇的原因在於,過去幾周川普都在打造對中國抱持強硬態度的執政團隊,包括提名魯比歐(Marco Rubio)出任國務卿、沃茲(Mike Waltz)出任國家安全顧問,中國被視為再多個層面對美國形成威脅,從經濟、公海延伸到太空。

華府 智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies,CSIS)費和中國研究講座(Freeman Chair in China Studies)副主任麥艾維(Lily McElwee)說:「這是川普饒富意義的動作,非常符合讓人無法預料的川普行事風格。我覺得沒人想到竟有這招。」

麥艾維指出,川普的邀請動作應該放在「胡蘿蔔加大棒」(carrot-and-stick)的軟硬兼施策略的大環境底下解讀,也就是川普正在亮劍,準備處理現今國際社會最為關鍵的外交關係。

麥艾維說:「這是非常、非常廉價的胡蘿蔔,是僅有象徵意義的胡蘿蔔,讓雙邊關係基調突然變得混亂,然而卻絕對不會破壞美國利益。」

CNN分析,美中彼此為競爭對手,對台灣看法分歧,美中兩國都是太平洋強權,在南海、東海經常出現瀕臨危險的較勁,美國兩黨國會議員都指控中國竊盜美國經濟及軍事機密,批評中國不遵守國際法與貿易法規。川普已揚言要對中國進口商品加徵關稅,邀請習近平到華府似乎是態度大逆轉,如此一來讓其他國家政府對於如何面對即將上台的川普感到困惑:對於川普現在放狠話與政策改變是否要認真看待?美國政策到底是由川普任命的強硬派官員主導,還是我行我素的川普說了算?