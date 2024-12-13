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美智庫：川普邀請僅是政治秀 習不太可能冒風險出席

法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝胡接任

CNN分析：川普邀習近平參加就職典禮是泛太策略起手式

記者顏伶如／即時報導
圖為2019年日本G20峰會兩人在雙邊會晤握手。(美聯社)
圖為2019年日本G20峰會兩人在雙邊會晤握手。(美聯社)

總統當選人川普邀請中國國家主席習近平參加就職典禮，中方消息人士12日已證實習近平不會出席。有線電視新聞網(CNN)13日分析，雖然習近平婉拒出席，川普的邀請動作仍有重要意義，展現川普對於二度執政運用權力的自信與野心；川普打破傳統的邀約方式，其實是泛太平洋策略棋局裡的起手式，為川普政府2.0立場定調。

報導指出，川普邀請習近平參加1月20日就職典禮雖被婉拒，但邀請動作本身仍有重大意義，展現川普對於再次執政之後運用權力的自信與野心。CNN川普採訪團隊報導，川普與世界各國元首打電話或透過非正式管道聯繫時，經常隨口就詢問是否能出席就職典禮。

CNN分析，這次事件再次證明川普在外交政策方面喜歡排場，以讓人捉摸不定的手段打破外交傳統；對習近平提出邀請也顯示川普自認有辦法靠個人魅力獲得外交突破，川普雖然不是唯一採取如此策略的元首，但這招卻常常不管用，畢竟美國對手是根據自身國家利益做出實際決策，而不是憑氣氛。

報導指出，川普邀請習近平讓外界甚為好奇的原因在於，過去幾周川普都在打造對中國抱持強硬態度的執政團隊，包括提名魯比歐(Marco Rubio)出任國務卿、沃茲(Mike Waltz)出任國家安全顧問，中國被視為再多個層面對美國形成威脅，從經濟、公海延伸到太空。

華府智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies，CSIS)費和中國研究講座(Freeman Chair in China Studies)副主任麥艾維(Lily McElwee)說：「這是川普饒富意義的動作，非常符合讓人無法預料的川普行事風格。我覺得沒人想到竟有這招。」

麥艾維指出，川普的邀請動作應該放在「胡蘿蔔加大棒」(carrot-and-stick)的軟硬兼施策略的大環境底下解讀，也就是川普正在亮劍，準備處理現今國際社會最為關鍵的外交關係。

麥艾維說：「這是非常、非常廉價的胡蘿蔔，是僅有象徵意義的胡蘿蔔，讓雙邊關係基調突然變得混亂，然而卻絕對不會破壞美國利益。」

CNN分析，美中彼此為競爭對手，對台灣看法分歧，美中兩國都是太平洋強權，在南海、東海經常出現瀕臨危險的較勁，美國兩黨國會議員都指控中國竊盜美國經濟及軍事機密，批評中國不遵守國際法與貿易法規。川普已揚言要對中國進口商品加徵關稅，邀請習近平到華府似乎是態度大逆轉，如此一來讓其他國家政府對於如何面對即將上台的川普感到困惑：對於川普現在放狠話與政策改變是否要認真看待？美國政策到底是由川普任命的強硬派官員主導，還是我行我素的川普說了算？

川普 習近平 華府

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