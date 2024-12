小羅勃．甘迺迪媳婦 有望出任CIA副局長

拉特克利夫獲川普提名出任中央情報局局長。(歐新社)

華盛頓郵報 12日晚間報導,獲總統當選人川普 提名衛生部長的小羅勃.甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.),媳婦艾瑪莉絲‧甘迺迪(Amaryllis Fox Kennedy)過去曾擔任中央情報局 (CIA)臥底探員,有機會在川普新政府擔任中情局副局長。

消息人士透露,艾瑪莉絲‧甘迺迪本周已在華府與獲川普提名出任中央情報局局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)會面,討論出任中情局副局長的機會。

小甘迺迪脫離民主黨後以獨立候選人身分參加2024年總統大選時,艾瑪莉絲‧甘迺迪擔任競選總幹事。小甘迺迪後來宣布退選,改幫川普背書。

報導指出,川普對於艾瑪莉絲‧甘迺迪出任中情局或其他國安機構高層官員已經私下表達支持,但多名知情人士說,共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)則表示反對。柯頓將在下一屆國會擔任參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)主席,艾瑪莉絲‧甘迺迪已經表示願意跟柯頓見面討論。柯頓並未回覆華盛頓郵報採訪要求。

前任中情局資深官員說,艾瑪莉絲‧甘迺迪出任副局長有條件不足的問題,尤其是出任拉特克利夫副手,因為拉特克利夫掌理情報機關的經驗,只有川普第一任期尾聲擔任國家情報總監(Director of National Intelligence)的8個月。

在中情局曾有28年資歷的前任官員西弗(John Sipher)說,如果局長拉特克利夫本身就缺乏情報經驗,需要搭配的副手必須在情報界具備豐富的管理與領導背景。

西弗說,艾瑪莉絲‧甘迺迪很難領導龐大的中情局團隊,畢竟絕大多數人員都比她更加經驗豐富。

消息人士表示,大選過後,艾瑪莉絲‧甘迺迪經常造訪川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago),川普私下對身邊人士說對她印象深刻;除了中情局副局長之外,艾瑪莉絲‧甘迺迪可能任職的單位還包括白宮國家安全會議(National Security Council)、國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,DNI)等。