我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝胡接任

會「邊境沙皇」 亞當斯：紐約市不會庇護有暴力犯罪紀錄無證客

小羅勃．甘迺迪媳婦 有望出任CIA副局長

記者顏伶如／即時報導
拉特克利夫獲川普提名出任中央情報局局長。（歐新社）
拉特克利夫獲川普提名出任中央情報局局長。（歐新社）

華盛頓郵報12日晚間報導，獲總統當選人川普提名衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，媳婦艾瑪莉絲‧甘迺迪(Amaryllis Fox Kennedy)過去曾擔任中央情報局(CIA)臥底探員，有機會在川普新政府擔任中情局副局長。

消息人士透露，艾瑪莉絲‧甘迺迪本周已在華府與獲川普提名出任中央情報局局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)會面，討論出任中情局副局長的機會。

小甘迺迪脫離民主黨後以獨立候選人身分參加2024年總統大選時，艾瑪莉絲‧甘迺迪擔任競選總幹事。小甘迺迪後來宣布退選，改幫川普背書。

報導指出，川普對於艾瑪莉絲‧甘迺迪出任中情局或其他國安機構高層官員已經私下表達支持，但多名知情人士說，共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)則表示反對。柯頓將在下一屆國會擔任參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)主席，艾瑪莉絲‧甘迺迪已經表示願意跟柯頓見面討論。柯頓並未回覆華盛頓郵報採訪要求。

前任中情局資深官員說，艾瑪莉絲‧甘迺迪出任副局長有條件不足的問題，尤其是出任拉特克利夫副手，因為拉特克利夫掌理情報機關的經驗，只有川普第一任期尾聲擔任國家情報總監(Director of National Intelligence)的8個月。

在中情局曾有28年資歷的前任官員西弗(John Sipher)說，如果局長拉特克利夫本身就缺乏情報經驗，需要搭配的副手必須在情報界具備豐富的管理與領導背景。

西弗說，艾瑪莉絲‧甘迺迪很難領導龐大的中情局團隊，畢竟絕大多數人員都比她更加經驗豐富。

消息人士表示，大選過後，艾瑪莉絲‧甘迺迪經常造訪川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，川普私下對身邊人士說對她印象深刻；除了中情局副局長之外，艾瑪莉絲‧甘迺迪可能任職的單位還包括白宮國家安全會議(National Security Council)、國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence，DNI)等。

艾瑪莉絲‧甘迺迪2018年與小甘迺迪的兒子巴比‧甘迺迪(Bobby Kennedy III)結婚，2023年起在小甘迺迪競選團隊擔任顧問，後來出任競選總幹事，今夏負責協商讓小甘迺迪競選團隊與川普團隊整併，共同擬訂全國醫療政策。

川普(左)在造勢集會上與小羅勃．甘迺迪握手致意。(路透)
川普(左)在造勢集會上與小羅勃．甘迺迪握手致意。(路透)

川普 華盛頓郵報 中央情報局

上一則

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？

下一則

亞馬遜緊跟Meta 向川普就職基金捐款100萬

延伸閱讀

「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火

「強烈反對發射飛彈深入俄」 川普稱歐洲應監督烏克蘭停火
美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線

美東碼頭勞資談判期限將至 川普痛批「自動化」與勞方同陣線
美智庫：川普邀請僅是政治秀 習近平不太可能冒風險出席

美智庫：川普邀請僅是政治秀 習近平不太可能冒風險出席
時代雜誌專訪 川普：無證移民「入侵」美國 動用軍隊合法

時代雜誌專訪 川普：無證移民「入侵」美國 動用軍隊合法

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12

超人氣

更多 >
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光