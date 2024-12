專家之眼╱川普恫嚇金磚國家本幣交易 能否奏功？

11月30日美國總統當選人川普透過社群網路平臺聲稱:「金磚國家試圖擺脫美元,我們不會再袖手旁觀。這些國家必須承諾,他們不會創建新的金磚國家貨幣,或是支持其他貨幣來取代美元主導地位,否則將面臨100%關稅,且無法將商品賣到美國。」(路透)

11月30日美國總統當選人川普 透過本身社群網路平臺Truth Social聲稱:「金磚國家試圖擺脫美元,我們不會再袖手旁觀。這些國家必須承諾,他們不會創建新的金磚國家貨幣 ,或是支持其他貨幣來取代美元主導地位,否則將面臨100%關稅,且無法將商品賣到美國。」(The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar while we stand by and watch is OVER. We require a commitment from these Countries that they will neither create a new BRICS Currency, nor back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar or, they will face 100% Tariffs, and should expect to say goodbye to selling into the wonderful U.S. Economy)

川普如此表態後,各個金磚國家成員國反應都不相同;有些根本就視若無睹置之不理,但亦有像南非政府表態澄清,並無任何創建金磚國家貨幣具體計畫,並且強調迄至目前為止,金磚國家會商研討重點在於成員國相互貿易使用本幣交易。

金磚國家設立統一貨幣源於2023年8月金磚國家南非召開峰會,巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在出席時,為考量降低美元匯率波動衝擊,公開倡議各成員國創建共同貨幣,以便進行相互貿易與投資。但是由於金磚組織各成員國間經濟體質與政治體制落差過大,貿易關係以及金融實力又相差過於懸殊,因此創建共同貨幣未免陳義過高難以落實。

但是由於金磚國家成員國相互貿易往來已經達到相當額度,再加上2022年2月俄烏衝突全面升級後,華盛頓在國際社會透過經貿封殺、金融抵制、技術封鎖以及活動排擠等手法,希望藉機削弱莫斯科國家實力;其中最讓各國感到焦慮不安就是美國刻意將美元武器化,因此開始思考國際貿易透過本幣交易,希望能夠擺脫美元霸權陰影與威脅。

美國多年來運用美元作為國際貨幣優勢地位,特別是美元在國際貿易作為支付媒介,同時全球各國廣泛接受美元資產作為儲備貨幣,因此才能在國際舞臺呼風喚雨,甚至多次大印鈔票解決經濟困境,亦無畏發行額度過高導致美元貶值,究其原因就是基於美元在全球經貿與金融體系所具備獨特地位。

今年10月下旬金磚國家在俄羅斯喀山舉辦領導人第十六次峰會,會後發表《喀山宣言》,該宣言內容確實是完全未提創建金磚國家貨幣,同時亦未曾提過支持任何貨幣取代美元地位,因此川普針對金磚國家所提指控,其實存在相當程度誤解,而且亦過度渲染與曲解實際狀況。

但在《喀山宣言》確實曾經在四點政策,五度提到涉及“本幣”運用政策;其中包括第62點:「支持新開發銀行不斷擴大本幣融資 ,加強投融資工具創新。」第63點:「我們歡迎金磚國家銀行合作機制聚焦促進和擴大項目和計劃的創新金融實踐和方法,包括尋找可接受的本幣融資機制。」第65點:「歡迎金磚國家同其貿易夥伴在開展金融交易時使用本幣。鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡,根據自願且非約束性的金磚國家跨境支付倡議促進本幣結算,期待在金磚國家支付工作組等機制下就此進一步探討。」以及第67點:「我們授權金磚國家財長和央行行長適時繼續研究本幣合作、支付工具和平臺,並於下屆金磚主席國任期內提交報告。」

因此川普所提「支持其他貨幣來取代美元主導地位」(back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar)究竟是否就是指前述本幣支付或融資,恐怕川普本身都講不清楚。但是美國確實曾經對具有中國大陸資本銀行施壓,以便阻撓中俄之間本幣支付流程,因此華盛頓為能繼續鞏固美元優勢地位,究竟會使出何種手段,誰都沒把握。

其實就目前美元是全球最優勢儲備貨幣,同時國際貿易透過美元結算更讓其他貨幣難以望其項背,華盛頓運用美元主導全球金融體系,確實能夠保障美國重大經濟優勢,其中包括較低借貸成本、承受較高財政赤字以及較易維持匯率穩定;同時由於美元也是原油與黃金計價參考貨幣,更讓其在全球商品經濟運作過程能夠掌握優勢。

川普針對金磚國家公開提出升高100%關稅威脅,但卻顯然未曾正確瞄準目標,特別是對完全沒有任何具體進展之金磚共同貨幣放出狠話,操之過急胡言亂語更讓其威脅效果與政治信譽大打折扣。假若要針對金磚成員國相互運用本幣結算進行貿易往來開刀,恐怕亦非川普本意。假若美元確實是便利結算計價貨幣,自然就會被國際社會各國所接受,假若其便利性與實用性不能與本幣結算匹敵,就算川普運用各種威脅施壓,恐怕到最後美國未見得能夠討到便宜!(轉載自聯合報)