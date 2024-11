眾院議員控香港淪金融犯罪中心 籲重新評估優惠待遇

圖為香港中環寫字樓。(中新社資料照)

美國國會議員今天呼籲美國政府重新考慮與香港 的金融關係,並舉出在洗錢、逃避制裁和向俄羅斯 轉運遭管制的技術等方面,香港發揮「愈來愈大的作用」。

法新社報導,眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)致函財政部長葉倫(Janet Yellen)指出,自北京於2020年在中國半自治城市香港全面實施「香港國安法」以來,「香港已由深受信賴的全球金融中心,淪為深化中國、伊朗 、俄羅斯與北韓組成的極權軸心之間合作的關鍵要角」。

這個跨黨派的委員會呼籲葉倫,重新評估香港的獨特經貿優惠待遇;在此優惠待遇下,美國把香港這個金融中心視為不同於中國其他地方的經濟實體。

美國國會議員說,大規模民主抗爭致使香港這座城市沸騰後而實施的「香港國安法」,「實際上已使香港屈從於中國的掌控;如今我們必須質疑,長久以來美國對香港的政策,特別是對其金融和銀行業的政策是否適當」。

根據「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」指出,香港在許多方面已成為首屈一指的要角,包括轉運遭禁的西方國家科技至俄羅斯、設立多家掛名公司以採購被禁止的伊朗石油、促成來自俄羅斯的黃金交易,以及協助與北韓從事非法貿易的「幽靈船」卸載貨。