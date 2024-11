紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

企業大亨馬斯克被視為對總統當選人川普有影響,但在中國有生意利益。(美聯社)

紐約時報20日分析,總統當選人川普 雖然挑選內閣首長對中國政策持鷹派立場,某些川普顧問卻在中國做生意,例如科技富豪馬斯克(Elon Musk),川普上台之後面對中國的態度,可能比內閣團隊有更大的彈性空間。

川普提名的國家安全顧問及多名部長都主張,不管是安全或經濟領域應該與中國全面衝突,包括軍事實力、貿易、科技、情報、人權與台灣議題。獲川普提名的國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮國家安全顧問沃茲(Michael Waltz)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)都是對中鷹派,相較於拜登 政府現任閣員,較常公開表達對中國的敵意。

但拜登執政期間,面對中國時態度也越來越激進,並且延續川普第一任執政期間的某些對中政策。華府政壇不管是民主黨或共和黨人士已形成必須圍堵中國的共識,因為中國是最可能顛覆美國稱霸全球地位的國家。

報導指出,跡象顯示,川普在貿易方面可能考慮對中國採取較為溫和的態度,避免拜登執政期間蒸蒸日上的股市受到衝擊。

舉例來說,川普19日宣布提名盧特尼克(Howard Lutnick)出任商務部長並監督美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative),盧特尼克曾說支持較有特定範圍的關稅 ,而不是像川普或其他強硬派幕僚競選期間主張的全面加徵關稅。盧特尼克也說,川普希望「跟中國取得協議」。

身為費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長的盧特尼克9月間接受CNBC新聞頻道專訪時說,關稅是交涉工具,加徵關稅的目標應該是跟美國本土產品形成競爭的進口貨品。