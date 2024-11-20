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紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

記者顏伶如／即時報導
企業大亨馬斯克被視為對總統當選人川普有影響，但在中國有生意利益。(美聯社)
企業大亨馬斯克被視為對總統當選人川普有影響，但在中國有生意利益。(美聯社)

紐約時報20日分析，總統當選人川普雖然挑選內閣首長對中國政策持鷹派立場，某些川普顧問卻在中國做生意，例如科技富豪馬斯克(Elon Musk)，川普上台之後面對中國的態度，可能比內閣團隊有更大的彈性空間。

川普提名的國家安全顧問及多名部長都主張，不管是安全或經濟領域應該與中國全面衝突，包括軍事實力、貿易、科技、情報、人權與台灣議題。獲川普提名的國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮國家安全顧問沃茲(Michael Waltz)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)都是對中鷹派，相較於拜登政府現任閣員，較常公開表達對中國的敵意。

但拜登執政期間，面對中國時態度也越來越激進，並且延續川普第一任執政期間的某些對中政策。華府政壇不管是民主黨或共和黨人士已形成必須圍堵中國的共識，因為中國是最可能顛覆美國稱霸全球地位的國家。

報導指出，跡象顯示，川普在貿易方面可能考慮對中國採取較為溫和的態度，避免拜登執政期間蒸蒸日上的股市受到衝擊。

舉例來說，川普19日宣布提名盧特尼克(Howard Lutnick)出任商務部長並監督美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)，盧特尼克曾說支持較有特定範圍的關稅，而不是像川普或其他強硬派幕僚競選期間主張的全面加徵關稅。盧特尼克也說，川普希望「跟中國取得協議」。

身為費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)執行長的盧特尼克9月間接受CNBC新聞頻道專訪時說，關稅是交涉工具，加徵關稅的目標應該是跟美國本土產品形成競爭的進口貨品。

紐約時報分析，川普面對中國時比較講究交易，而不是看重意識形態，如果川普認為結果對美國有利，便願意揚言或開徵懲罰性關稅，逼迫對方達成協議。川普極少發言支持人權，談話時提及獨裁者時則經常給予高度讚賞。某些川普核心顧問在中國都有重要事業，特別是特斯拉(Tesla)老闆馬斯克。

候任白宮國安顧問沃茲被規對中國立場強硬。(美聯社)
候任白宮國安顧問沃茲被規對中國立場強硬。(美聯社)
掌管外交的國務卿提名人魯比歐，反共立場堅定。(美聯社)
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國防部長提名人赫塞斯被視為對中強硬的團隊之一。(美聯社)
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川普 關稅 拜登

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