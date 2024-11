歐巴馬發聲賀川普 讚賀錦麗、華茲打了一場精采的選戰

前總統歐巴馬 (Barack Obama)在美東時間6日下午5時發布新聞稿,恭喜共和黨 總統候選人川普(Donald Trump)勝選。

歐巴馬說,雖然這不是許多人希望的結果,但民主就是必須理解世事不一定會如你所願,並要樂意接受政權的和平轉移。

歐巴馬說,他與妻子米雪兒(Michelle Obama)以副總統賀錦麗(Kamala Harris)與州長華茲(Tim Walz)為榮,並讚許他們打了一場精采的選戰;歐巴馬也對競選團隊人員及所有志工的付出致上感謝。

歐巴馬說,過去數年面對疫情 、通膨及全球變局等各種挑戰,美國人民只能艱辛前行,而這些困局為全球的民主政體帶來了逆風,「昨晚的結果顯示,美國也無法倖免。」

他說,好消息是,這些問題都是有辦法解決的,但是我們必須傾聽彼此,並且必須服從憲法精神及民主規範,而這也是美國為何偉大的原因。

歐巴馬說,我們的國家是如此龐大與多元,我們也不可能永遠意見相同。但進步價值就是我們必須維持信念與優雅,即使面對著我們完全無法認同的人。這是美國之所以能走到今天的原因,我們也將繼續抱持這個理念,以建立一個更為公平公正、平等及自由的國家。

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn