我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普重返白宮 道指飆升1500點 三大股指同創歷史新高

直播╱賀錦麗發表敗選演說「將和平轉移政權」

歐巴馬發聲賀川普 讚賀錦麗、華茲打了一場精采的選戰

世界新聞網王若馨╱即時報導
前總統歐巴馬。(美聯社)
前總統歐巴馬。(美聯社)

前總統歐巴馬(Barack Obama)在美東時間6日下午5時發布新聞稿，恭喜共和黨總統候選人川普(Donald Trump)勝選。

歐巴馬說，雖然這不是許多人希望的結果，但民主就是必須理解世事不一定會如你所願，並要樂意接受政權的和平轉移。

歐巴馬說，他與妻子米雪兒(Michelle Obama)以副總統賀錦麗(Kamala Harris)與州長華茲(Tim Walz)為榮，並讚許他們打了一場精采的選戰；歐巴馬也對競選團隊人員及所有志工的付出致上感謝。

歐巴馬說，過去數年面對疫情、通膨及全球變局等各種挑戰，美國人民只能艱辛前行，而這些困局為全球的民主政體帶來了逆風，「昨晚的結果顯示，美國也無法倖免。」

他說，好消息是，這些問題都是有辦法解決的，但是我們必須傾聽彼此，並且必須服從憲法精神及民主規範，而這也是美國為何偉大的原因。

歐巴馬說，我們的國家是如此龐大與多元，我們也不可能永遠意見相同。但進步價值就是我們必須維持信念與優雅，即使面對著我們完全無法認同的人。這是美國之所以能走到今天的原因，我們也將繼續抱持這個理念，以建立一個更為公平公正、平等及自由的國家。

大選熱門話題

歐巴馬 疫情 共和黨

上一則

川普主義從未消失 民主黨菁英化與基層脫節種敗因

延伸閱讀

川普勝選 德政界喜憂參半、籲歐盟團結加強自主安全

川普勝選 德政界喜憂參半、籲歐盟團結加強自主安全
美前國安顧問波頓：中俄樂見川普勝選 普亭知道如何玩弄他

美前國安顧問波頓：中俄樂見川普勝選 普亭知道如何玩弄他
川普重返白宮 道指飆升1500點 三大股指同創歷史新高

川普重返白宮 道指飆升1500點 三大股指同創歷史新高
賴清德恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝

賴清德恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

2024-11-06 15:37
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」