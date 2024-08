不只同意10/1跟華茲同台辯論 范斯：9/18加辯一場

共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯15日表示,接受CBS新聞10月1日舉行副總統辯論 的邀請。

Axios報導,民主黨 副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲 日前表示,已接受10月1日辯論的邀請,意味著2人在選前至少將同台辯論一次。

范斯在社群媒體平台「X」引述華茲同意辯論的發文,表達他也接受CNN新聞的9月18日副總統辯論會邀請。他寫道,「美國人民值得盡可能多的辯論,這就是為什麼川普總統已經挑戰卡瑪拉辯上三場。我不只接受10月1日的CBS辯論,還接受9月18日的CNN辯論。我期待在2場辯論會見到你!」

The American people deserve as many debates as possible, which is why President Trump has challenged Kamala to three of them already. Not only do I accept the CBS debate on October 1st, I accept the CNN debate on September 18th as well. I look forward to seeing you at both! https://t.co/63FyI99dKU