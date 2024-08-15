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不只同意10/1跟華茲同台辯論 范斯：9/18加辯一場

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不只同意10/1跟華茲同台辯論 范斯：9/18加辯一場

編譯周辰陽／即時報導
共和黨副總統候選人范斯（右）與民主黨副總統候選人華茲將在10月1日舉行辯論。（美聯社）
共和黨副總統候選人范斯（右）與民主黨副總統候選人華茲將在10月1日舉行辯論。（美聯社）

共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯15日表示，接受CBS新聞10月1日舉行副總統辯論的邀請。

Axios報導，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲日前表示，已接受10月1日辯論的邀請，意味著2人在選前至少將同台辯論一次。

范斯在社群媒體平台「X」引述華茲同意辯論的發文，表達他也接受CNN新聞的9月18日副總統辯論會邀請。他寫道，「美國人民值得盡可能多的辯論，這就是為什麼川普總統已經挑戰卡瑪拉辯上三場。我不只接受10月1日的CBS辯論，還接受9月18日的CNN辯論。我期待在2場辯論會見到你！」

Axios指出，舉行多場副總統辯論會將是史無前例；在過去10場總統大選中，每次副總統候選人都曾辯論過一次。賀錦麗競選團隊則沒有立即回應華茲是否將接受CNN辯論邀請的提問。

共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗已同意，將參加ABC新聞主辦的9月10日總統辯論會，至於額外辯論的計畫尚未敲定。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

副總統辯論 華茲 民主黨

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