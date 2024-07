美跨黨派參議員提案 全面制裁中國以嚇阻犯台

圖為聯邦參議員譚美(前中)、蘇利文(前左二)、昆斯(前右二)2021年6月6日訪問台灣時,台外交部長吳釗燮(前右)前往接機。(中央社)

美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文 、民主黨籍譚美 近日共同提案,主張若中國侵略台灣,將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁,包括限制中國製造的產品進口美國。

蘇利文(Dan Sullivan)、譚美(Tammy Duckworth)在25日共同提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」(Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act),簡稱「與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act)。法案已經交付相關委員會審查。

根據新聞稿,如果中國對台灣發動軍事侵略,法案主張對中國全面制裁,制裁對象包括中國共產黨 成員、中國金融機構及工業部門,將禁止美國金融機構(投資公司、私募股權公司、風險投資公司或對沖基金)對任何受益於中國共產黨、或與中國共產黨有關的中國實體投資,並限制中國製產品進口美國。

蘇利文指出,中國共產黨對台灣、美國及印太地區盟友的侵略威脅日增,美國必須展現穩定、堅定的跨黨派承諾,支持台灣的民主。

譚美說,台灣面對日益增強的中國威脅,致力鞏固民主,如果美國要繼續作為全球領袖,必須挺身而出,支持像台灣這樣的夥伴。這項提案傳達明確訊息:美國不會容忍任何危及民主夥伴及全球經濟穩定的單邊侵略行為。

蘇利文、譚美5月與民主黨籍昆斯(Chris Coons)及巴特勒(Laphonza Butler)組團訪台,兩人當時就預告將提出這項法案。

蘇利文2022年首度提出「與台灣同一陣線法案」,共同提案人是同黨參議員馬紹爾(Roger Marshall),當年1月交付委員會審查。