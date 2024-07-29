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美跨黨派參議員提案 全面制裁中國以嚇阻犯台

中央社華盛頓29日專電
圖為聯邦參議員譚美(前中)、蘇利文(前左二)、昆斯(前右二)2021年6月6日訪問台灣時，台外交部長吳釗燮(前右)前往接機。(中央社)
圖為聯邦參議員譚美(前中)、蘇利文(前左二)、昆斯(前右二)2021年6月6日訪問台灣時，台外交部長吳釗燮(前右)前往接機。(中央社)

美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文、民主黨籍譚美近日共同提案，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁，包括限制中國製造的產品進口美國。

蘇利文（Dan Sullivan）、譚美（Tammy Duckworth）在25日共同提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」（Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act），簡稱「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）。法案已經交付相關委員會審查。

根據新聞稿，如果中國對台灣發動軍事侵略，法案主張對中國全面制裁，制裁對象包括中國共產黨成員、中國金融機構及工業部門，將禁止美國金融機構（投資公司、私募股權公司、風險投資公司或對沖基金）對任何受益於中國共產黨、或與中國共產黨有關的中國實體投資，並限制中國製產品進口美國。

蘇利文指出，中國共產黨對台灣、美國及印太地區盟友的侵略威脅日增，美國必須展現穩定、堅定的跨黨派承諾，支持台灣的民主。

譚美說，台灣面對日益增強的中國威脅，致力鞏固民主，如果美國要繼續作為全球領袖，必須挺身而出，支持像台灣這樣的夥伴。這項提案傳達明確訊息：美國不會容忍任何危及民主夥伴及全球經濟穩定的單邊侵略行為。

蘇利文、譚美5月與民主黨籍昆斯（Chris Coons）及巴特勒（Laphonza Butler）組團訪台，兩人當時就預告將提出這項法案。

蘇利文2022年首度提出「與台灣同一陣線法案」，共同提案人是同黨參議員馬紹爾（Roger Marshall），當年1月交付委員會審查。

蘇利文 譚美 共產黨

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