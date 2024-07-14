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報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

攝影師疑拍到「子彈飛過川普頭邊的一瞬間」

紐時攝影師疑拍到「子彈飛過川普頭邊的一瞬間」

世界新聞網王若馨／即時報導
(截自X@New York Times)
(截自X@New York Times)

退休聯邦調查局特工哈里根(Michael Harrigan)表示，紐約時報(New York Times)攝影師道格米爾斯拍攝的照片似乎捕捉到一顆子彈從前總統川普的頭旁邊飛過。

《紐約時報》資深攝影師米爾斯(Doug Mills) 周六下午在賓州競選集會拍到這張照片，在聯邦調查局工作了22年的退休特工哈里根在查看了這張照片後說，「這絕對可能顯示出拋射物造成的空氣位移，」 「從他的耳朵裡穿過的角度似乎有點低，但如果槍手射了多發子彈，也不是不可能。」

哈里根說，簡單的彈道數學表明，像米爾斯在照片中那樣拍到子彈的飛行是可能的。

米爾斯先生使用的是索尼數位相機，能夠以每秒30幀的速度捕捉影像。他用 1/8,000 秒的快門速度拍攝了這張照片。

紐約時報 退休 索尼

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