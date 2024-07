「戀愛騙局」去年騙走11億 73%受害者是男性

聯邦貿易委員會數據顯示,2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元 。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示,2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元;戀愛騙局導致的個人損失中位數達2000元,是各類冒名頂替騙局中損失最高的一類。2022年因愛情騙局蒙受損失的人,約40%表示是從社群媒體 開始聯繫;由於缺乏面對面接觸,受害者更容易受騙上當。

專家分析戀愛騙局各種警訊時指出,「戀愛騙局利用的是他人『感情』,往往更加陰險狡詐。這些騙局在現實生活中真實發生,不是只在網路節目中看到而已。」

金融研究機構Javelin Strategy & Research詐欺 和安全主管基滕(Tracy Kitten)解釋說,所謂「戀愛騙局」涉及與受害者建立信任關係,讓受害目標願意提供帳戶存取權限或匯錢給犯罪分子,某些情況下甚至為犯罪分子洗錢。

前白宮 資訊長、現任Fortalice Solutions網路安全公司執行長佩頓(Theresa Payton)表示,「大家一定要明白,這類詐騙背後的人甚至可以教授人類行為大師級課程。他們知道我們都有不同的情緒弱點,會抓緊時機發動攻擊。」

Javelin金融研究機構2023年7月對1500名財務顧問進行調查發現,報告有客戶遇到詐騙的財務顧問中,約有22%的客戶是愛情騙局受害者。該機構2022年11月針對5000個美國家庭調查還發現,73%的愛情騙局受害者是男性。

佩頓指出:「愛情騙局的最大危險信號是索討金錢。」其他警訊還包括:不請自來的不明簡訊(詐騙者使用機器人一次發出數百個簡訊,只要有一人上鉤,就開始發動對話施騙);編造各種藉口拒絕親自見面;或要求受害者提供金錢來支付路費;設法隔離受害者與親友,避免談及相關事宜;耍詐要求給予金錢或財務資料,否則就要切斷關係。