我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

一個舊金山兩種溫度 市區熱爆90度 大洋灘才70度

「戀愛騙局」去年騙走11億 73%受害者是男性

記者胡玉立／即時報導
聯邦貿易委員會數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元 。(美聯社)
聯邦貿易委員會數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元 。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示，2023年「戀愛騙局」估計騙走消費者高達11億4000萬元；戀愛騙局導致的個人損失中位數達2000元，是各類冒名頂替騙局中損失最高的一類。2022年因愛情騙局蒙受損失的人，約40%表示是從社群媒體開始聯繫；由於缺乏面對面接觸，受害者更容易受騙上當。

專家分析戀愛騙局各種警訊時指出，「戀愛騙局利用的是他人『感情』，往往更加陰險狡詐。這些騙局在現實生活中真實發生，不是只在網路節目中看到而已。」

金融研究機構Javelin Strategy & Research詐欺和安全主管基滕(Tracy Kitten)解釋說，所謂「戀愛騙局」涉及與受害者建立信任關係，讓受害目標願意提供帳戶存取權限或匯錢給犯罪分子，某些情況下甚至為犯罪分子洗錢。

白宮資訊長、現任Fortalice Solutions網路安全公司執行長佩頓(Theresa Payton)表示，「大家一定要明白，這類詐騙背後的人甚至可以教授人類行為大師級課程。他們知道我們都有不同的情緒弱點，會抓緊時機發動攻擊。」

Javelin金融研究機構2023年7月對1500名財務顧問進行調查發現，報告有客戶遇到詐騙的財務顧問中，約有22%的客戶是愛情騙局受害者。該機構2022年11月針對5000個美國家庭調查還發現，73%的愛情騙局受害者是男性。

佩頓指出：「愛情騙局的最大危險信號是索討金錢。」其他警訊還包括：不請自來的不明簡訊(詐騙者使用機器人一次發出數百個簡訊，只要有一人上鉤，就開始發動對話施騙)；編造各種藉口拒絕親自見面；或要求受害者提供金錢來支付路費；設法隔離受害者與親友，避免談及相關事宜；耍詐要求給予金錢或財務資料，否則就要切斷關係。

基滕說，在這些長期詐騙關係中，受害者通常很難看出自己被騙了，因為「他們信任操縱他們的人」，深信自己沒有被騙。

愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社)
愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社)
愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社)...
愛情騙局的最大危險信號，包括不請自來的不明簡訊，受騙上當者多半是男性。(美聯社) FILE - A man uses a cell phone in New Orleans on Aug. 11, 2019. A recent uptick in scams targeting older adults has seniors wondering who’s really calling them. As the most common type of reported Social Security scam, imposters fool beneficiaries into thinking they are providing information to the agency. (AP Photo/Jenny Kane, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-11-22，數位典藏序號：20231122211007069】

白宮 社群媒體 詐欺

上一則

賀錦麗若取代拜登 將接管競選團隊所募的資金

下一則

拜登突擊競選團隊視訊會議 明確表態「參選到底」

延伸閱讀

魏德聖告郭台強騙走「賽德克」版權 北檢不起訴

魏德聖告郭台強騙走「賽德克」版權 北檢不起訴
找室友未見人 先被騙走2500元

找室友未見人 先被騙走2500元
爺爺遭詐團騙走23萬 愛孫用一招誘出車手逮人

爺爺遭詐團騙走23萬 愛孫用一招誘出車手逮人
亞裔女冒充銀行雇員 騙走史島華裔老婦1.5萬

亞裔女冒充銀行雇員 騙走史島華裔老婦1.5萬

熱門新聞

2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年