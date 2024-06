佛奇回憶錄今出版 細數與川普針鋒相對時刻

前國家過敏及傳染病研究院院長佛奇(右)出版回憶錄,書中細數與前總統川普(左)數度針鋒相對的私下互動。(路透)

新冠疫情期間擔任防疫指揮官的國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)前任院長佛奇 (Anthony Fauci),長達455頁的回憶錄「待命:一名醫師的公職生涯」(On Call: A Doctor's Journey in Public Service)今天(18日)出版,書中細數與前總統川普 數度針鋒相對的私下互動。

根據華盛頓郵報取得新書截錄,佛奇在回憶錄中指出,2020年11月1日,距離大選剩下倒數兩天,周日早晨9時30分接到川普打來電話。川普在電話裡對佛奇爆粗口說:「湯尼,我真的喜歡你,但你XXX在幹什麼?」

接下來的15分鐘通話,當時正在空軍一號上的川普對佛奇發表的意見包括為何美國民眾討厭佛奇、拜登競選團隊缺乏動力,並稱肯定以壓倒性勝利贏得連任。川普對佛奇說:「你真的要保持正面態度才是...,你卻經常扯我後腿。」

川普對佛奇感到惱怒的原因是,佛奇接受華盛頓郵報訪問時對確診案例再次增加提出警告,呼籲全國民眾應該立即採取行動以挽救人命。佛奇受訪時表示,拜登團隊從公共衛生角度嚴肅看待新冠病毒。就在同一時間,川普造勢場合粉絲爆滿,絕大多數民眾未戴口罩,公共衛生專家警告恐讓病毒迅速傳播。

大約100萬名美國人在新冠疫情爆發後死亡,「待命」以及另外至少16本前任川普政府官員或拜登政府官員撰寫的回憶錄,以各種不同角度還原當時政府如何因應疫情。前白宮抗疫小組成員的柏克斯(Deborah Birx)、前公共衛生署長亞當斯(Jerome Adams)、負責協調病毒檢測的前衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)、前白宮疫情顧問的阿特拉斯(Scott Atlas)都曾出版回憶錄。

佛奇在書中寫道,第一次與川普見面是2019年9月,當天川普簽署行政命令要求流感製造商增加產量,不過川普私下對佛奇說,出任總統之前不曾打過流感疫苗 ,因為根本沒必要。

佛奇指出,2020年1月獲得白宮指派擔任防疫指揮官,因為保守派名嘴道布斯(Lou Dobbs)則對川普大力推薦。同樣出身紐約的川普與佛奇,初期關係頗佳,但後來疫情時間拉長,川普越來越不接受科學派幕僚的意見,開始批評佛奇過於消極、未能鼓舞美國人民。

回憶錄中指出,川普2020年6月打電話給佛奇時破口大罵,因為佛奇接受美國醫學會期刊(JAMA)訪問時坦承,新冠疫苗效力能維持多久仍不確定,可能每年需要施打疫苗。佛奇的訪問見報後造成股市下跌,川普在電話中爆粗口大罵佛奇「害整個國家損失XXX1兆元」。