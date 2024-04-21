我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

遊說不力挨鍘？傳TikTok打算解除總法律顧問職務

編譯盧思綸／即時報導
知情人士透露，TikTok打算解除負責和美國政府協商的總法律顧問安德森（圖）的職務。（美聯社）
知情人士透露，TikTok打算解除負責和美國政府協商的總法律顧問安德森（圖）的職務。（美聯社）

彭博資訊報導，美國聯邦眾議院20日以360票對58票通過要求TikTok（抖音海外版）脫離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運。現在不止一名知情人士透露，TikTok打算解除負責和美國政府協商的總法律顧問安德森（Erich Andersen）的職務。

安德森是字節跳動兼TikTok美國總法律顧問，負責遊說美國政府讓TikTok在美國營運，極力保證已經採取足夠措施，防止中國使用美國使用者數據，抑或是影響社群推播內容。

然而，TikTok的努力並未贏得美國跨部會安全審查小組的支持，也沒能說服國會放棄強制剝離的禁令。

但TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）回應消息「百分之百錯誤」。

安德森於2020年從微軟跳槽TikTok前擔任微軟副總裁兼首席知識產權顧問。

眾院通過新案後大幅加快落實TikTok剝離字節跳動的腳步。部分美國媒體報導，參議院預計下周表決此案，也有媒體說參院計畫下周二研議此案。美國總統拜登先前已說，若國會同意，他會簽署此案，一年內讓TikTok出售。

TikTok 微軟 拜登

上一則

共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東

下一則

美太平洋艦隊司令 將出席中國主辦海軍論壇

延伸閱讀

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了

眾院壓倒性通過TikTok剝離案 TikTok回應了
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵
眾議院通過法案援助烏以台 拜登：展現美國全球領導力

眾議院通過法案援助烏以台 拜登：展現美國全球領導力
眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

熱門新聞

前總統川普封口費案正在紐約曼哈頓刑事法院開庭，佛州聖奧古斯丁居民阿扎雷洛（圖）18日在院外舉著標語，卻在19日下午點火自焚，送醫後傷重不治。（路透）

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

2024-04-20 07:00
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

2024-04-18 17:37
風行華人社區的「老乾媽」辣油。(取自亞馬遜網)

韓裔大廚辣椒油爭議 重燃「老乾媽」美好歷史記憶

2024-04-14 02:17
以色列空軍F-15戰機14日結束攔截任務後返回基地。(路透)

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

2024-04-14 21:27

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難