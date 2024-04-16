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最高法院展開「費雪訴美國案」口頭辯論 牽動川普起訴

記者顏伶如／即時報導
2021年國會暴動案，挺川人士在白宮前燃燒爆裂物。（路透）
2021年國會暴動案，挺川人士在白宮前燃燒爆裂物。（路透）

賓州警察費雪(Joseph Fischer)提出的「費雪訴美國案」(Fischer v. US)今天(16日)在最高法院展開口頭辯論，大法官判決結果將牽動前總統川普的聯邦刑事官司，以及參加國會暴動而遭相同罪名起訴的350多名被告。

費雪參加2021年1月6日國會暴動之後，遭到妨礙公務程序(obstruction of an official proceeding)罪名起訴，面臨最高20年有期徒刑。不過，費雪辯稱抵達國會大廈時，原本國會進行議程已經休會。費雪也說，在國會大廈停留不到4分鐘，進入建築物內部不到25呎。

聯邦檢察官則出示證據顯示，費雪在1月5日晚間發簡訊給警局上司，預告即將參加活動可能涉及暴力，簡訊中聲稱抗議人士可能把民主黨員「拖到街上公審」。手機自拍影片顯示費雪高喊「前進」，然後跑進國會大廈。大陪審團裁定費雪妨礙公務程序、攻擊、破壞秩序等7項罪名均成立。

檢察官將重點放在「妨礙」，費雪則辯稱所謂的「公務程序」已經休會，妨礙公務程序罪名並不適用。

妨礙公務程序是特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴川普的罪名，自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的錢斯利(Jacob Anthony Chansley)等350多名國會暴動參加民眾也被聯邦檢察官以妨礙公務程序起訴，最高法院對「費雪訴美國案」裁決結果可能牽動龐大的間接連鎖反應。

有線電視新聞網(CNN)報導，賓州大學法學院(University of Pennsylvania Law School)教授芬克爾斯坦(Claire Finkelstein)表示，最高法院如果裁定司法部對妨礙公務程序罪名解讀不當，將引發嚴重的政治殺傷力。芬克爾斯坦指出，「費雪訴美國案」凸顯了司法系統必須以一致立場發聲，確實依法行事。

2022年國會暴動案發生一周年，民眾在紐約曼哈頓扮成「匿名者Q巫師」(QAnon...
2022年國會暴動案發生一周年，民眾在紐約曼哈頓扮成「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)以示聲援。（路透）

賓州 川普 司法部

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