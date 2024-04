最高法院展開「費雪訴美國案」口頭辯論 牽動川普起訴

2021年國會暴動案,挺川人士在白宮前燃燒爆裂物。(路透)

前賓州 警察費雪(Joseph Fischer)提出的「費雪訴美國案」(Fischer v. US)今天(16日)在最高法院展開口頭辯論,大法官判決結果將牽動前總統川普 的聯邦刑事官司,以及參加國會暴動而遭相同罪名起訴的350多名被告。

費雪參加2021年1月6日國會暴動之後,遭到妨礙公務程序(obstruction of an official proceeding)罪名起訴,面臨最高20年有期徒刑。不過,費雪辯稱抵達國會大廈時,原本國會進行議程已經休會。費雪也說,在國會大廈停留不到4分鐘,進入建築物內部不到25呎。

聯邦檢察官則出示證據顯示,費雪在1月5日晚間發簡訊給警局上司,預告即將參加活動可能涉及暴力,簡訊中聲稱抗議人士可能把民主黨員「拖到街上公審」。手機自拍影片顯示費雪高喊「前進」,然後跑進國會大廈。大陪審團裁定費雪妨礙公務程序、攻擊、破壞秩序等7項罪名均成立。

檢察官將重點放在「妨礙」,費雪則辯稱所謂的「公務程序」已經休會,妨礙公務程序罪名並不適用。

妨礙公務程序是特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴川普的罪名,自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的錢斯利(Jacob Anthony Chansley)等350多名國會暴動參加民眾也被聯邦檢察官以妨礙公務程序起訴,最高法院對「費雪訴美國案」裁決結果可能牽動龐大的間接連鎖反應。