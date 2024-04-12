拜登政府今寄通知給27萬名借款人 豁免累計74億學貸

拜登政府上台以來，共計為將近430萬民眾豁免總額高達1530億學貸。(路透)

教育部長卡多納(Miguel Cardona)11日對媒體表示，白宮 12日將寄發電郵通知給27萬7000名借款人，說明累計74億元學貸 已經獲得豁免。據統計，拜登 政府上台以來，共計為將近430萬民眾豁免總額高達1530億學貸。

華盛頓郵報分析，隨著大選投票逐漸接近，拜登政府加緊腳步希望落實幫數百萬美國人免除學貸的承諾，但共和黨方面則對拜登總統的學貸豁免計畫頻頻提出挑戰。

卡多納對媒體表示，白宮致力於減輕民眾學貸壓力，一路走來始終理直氣壯(unapologetic)。他說：「試想如果所有人都能負擔得起高等教育，能夠接受高等教育，國家將變得多麼潛力無窮。這就是為什麼我們要推動這項艱難任務的原因。」

最新一波獲得學貸紓困的民眾裡，20萬6800人登記參加「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)學貸償還方案。根據計畫規定，借款人依照收入、家庭人數規模每個月償還學貸，借款額度若在1萬2000元以下，按月償還學貸屆滿10年後，餘額就能獲得免除。

相較之下，以收入為基準還款方式(income-driven repayment，IDR)的舊版規定，借款人則要在繳款屆滿20年或25年之後，剩餘學貸才能獲得豁免。

從今年2月開始，教育部便針對哪些借款人符合「有價值的教育儲蓄計畫」豁免資格進行篩選。

拜登政府表示，最新一波學貸豁免計畫裡，償還學貸已達20年或25年的6萬5700名借款人，將透過以收入為基準還款方式的臨時豁免(temporary waiver)條款，讓尚未繳清的餘額獲得免除；另外4600名借款人為公務員，適用「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)規定，也就是在政府機關或非營利機構服務10年，學貸餘額即可豁免。