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川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

前總統川普金融詐欺民事起訴遭定罪，法官裁定賠償3.55億，加計利息達4.54億。川普為避免資產遭法院扣押，1日繳交1.75億擔保金。不過，紐約州最高法院(New York State Supreme Court)電子建檔系統3日顯示，川普擔保金已經被「退回更正」(returned for correction)。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，擔保金為何遭到法院退回並要求更正，引起各界揣測川普財務狀況究竟如何。

報導分析，進入「退回更正」程序之後，如果法院要求的文件疏失未能修正，川普將失去為金融詐欺定罪提出上訴的機會，而且必須繳交共計4.54億賠償金。

退休聯邦法官芭芭拉‧瓊斯(Barbara Jones)被紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)任命為川普集團(Trump Organization)獨立監察員，確保未來不再出現詐騙情事。MSNBC新聞頻道司法評論員莉莎‧魯賓(Lisa Rubin)3日在X平台發文寫道，法院裡滿滿的採訪記者以及紐約州檢察長辦公室的檢察官，都很想知道瓊斯到底掌握哪些訊息。

魯賓指出，擔保金被法院打回票是因為出面繳交擔保金的保險公司文件作業疏失。

新聞周刊報導，保險公司經常代表被告出面向法院繳付擔保金，對於服務則收取費用。川普1.75億擔保金是由總部位於加州的騎士專業保險公司(Knight Specialty Insurance Company)具保。

魯賓指出，法院要求補件的財務報表似乎不是川普的個人財報，而是要求騎士專業保險公司出示文件，證明公司有足夠資金，並且獲得授權為川普具保。

魯賓表示：「現在我們還無法知道的是川普繳多少服務費用給保險公司，以及是否承諾提供抵押品。這些細節可能只有法院指派的獨立監察員瓊斯才知道。根據2024年3月21日的法院命令，川普集團在取得擔保金之前，必須事先知會瓊斯。」

川普 保險 紐約州

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