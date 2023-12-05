海理社安金、紅藍卡改革政見獲共和黨重量級金主認可

前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。（路透）

正在角逐共和黨2024年總統初選的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)民調急起直追，近來拋出改革社安金 、紅藍卡 兩大社會福利 計畫的敏感政見，獲得共和黨重量級金主肯定。

有線電視新聞網(CNN)5日報導，共和黨重量級金主塞德爾(Emily Seidel)日前為海理背書時說，社安金制度陳舊必須革新，海理提出的對策顯然比初選競爭對手略勝一籌。家得寶(Home Depot)創辦人、88歲億萬富豪蘭格恩(Kenneth Langone)受訪時也說，社會福利計畫必須全面改革。

富比世雜誌(Forbes)估計個人淨資產達70億元的蘭格恩說：「像我這樣的人，每個月跟政府領3500元社安金支票，有什麼意義呢？」他說：「這簡直無法無天，我連五分錢都不該拿的。」

海理推出的社會福利改革政見包括，目前正在職場的年輕勞工屆臨退休時領取社安金的年齡門市應該調高，社安金每年的生活成本調整幅度應該縮小。

今年9月，海理公布經濟政見時說：「我知道社安金與紅藍卡(Medicare)是政治人物最不想討論的議題，但拒絕面對這兩項計畫問題的候選人，就應該被撤銷參選資格。」她對選民說喊話說：「因為這些候選人一旦拿到你的選票之後，會害你破產。」

約有6700萬美國民眾在2023年裡每個月領取社安金支票，參加紅藍卡計畫的民眾則超過6600萬人。社安金信託基金估計到了2034年將用罄，紅藍卡住院保險信託基金只夠支付所有既定福利到2031年，但多項民調顯示，美國民眾對於大幅改革社安金、紅藍卡的意願並不高。

海理上個月在第三場初選辯論中說，提議的改革計畫並不影響已領社安金、已參加紅藍卡或即將退休的民眾，「以前做過的承諾，現在就要說到做到」。她說，以她的孩子們為例，到了他們成長到20多歲的時候，這些福利計畫的規定就應該調整。

社安金每年生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)是以消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)為根據，海理提議應改以鏈式消費者物價指數(chained CPI)為根據，因為這種算法能反映出消費者面臨物價上漲時，會尋找價格較便宜的類似商品做為替代。

海理還提議擴大紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)以增加市場競爭。