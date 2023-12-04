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國稅局打擊「員工留任稅收抵免」造假 但防不了金流

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國稅局打擊「員工留任稅收抵免」造假 但防不了金流

記者顏伶如／即時報導
國稅局(IRS)今年9月頒布打擊措施，新申請案一律暫停審理，累計60多萬件積案則加強審查。（美聯社）
國稅局(IRS)今年9月頒布打擊措施，新申請案一律暫停審理，累計60多萬件積案則加強審查。（美聯社）

疫情期間推出的「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，ERC)由於傳出某些雇主造假、浮報，國稅局(IRS)今年9月頒布打擊措施，新申請案一律暫停審理，累計60多萬件積案則加強審查。不過，華爾街日報4日報導，國稅局的鐵腕行動並沒有讓「員工留任稅收抵免」金流因此停止，某些金融機構仍為正在苦苦等待領取退稅的小型公司行號，提供過橋貸款(bridge loans，又稱過渡融資)或預借現金(cash advances)。

報導指出，國稅局雖然暫停發放「員工留任稅收抵免」退稅，卻止不住金融機構利用這項疫情期間受到高度歡迎的政策繼續賺錢；信用基金、小型企業貸款機構、ERC處理機構等，如今紛紛為仍在等候「員工留任稅收抵免」退稅的小型企業推出過橋貸款或預借現金，自從國稅局9月做出宣布之後，相關貸款服務變得更加活躍。

麻州米爾頓(Middleton)建築公司負責人卡爾可默(Juan Carcamo)從今年初就在等候領取「員工留任稅收抵免」退稅，國稅局9月做出宣布之後，他把可以領取的28萬8000元抵稅轉賣給金融機構，但折價了15%。他說：「我再也等不下去了。」

卡爾可默說，轉賣抵稅之後取得現金用來發薪水給員工，保住公司更多職缺。他指出，如果國稅局動作加快，就不必損失15%。

2020年，國會通過「員工留任稅收抵免」，為企業及非營利組織提供疫情期間繼續發放薪水留住員工的特別條款。不過，大量申請案更讓國稅局難以應付，各行各業踴躍申請之下，計畫成本遠超過國會議員與聯邦政府官員原先預期。華爾街日報報導，「員工留任稅收抵免」計畫推出迄今政府花費至少2300億元，大約推出計畫時估計花費的三倍，國稅局對於許多申請案疑似造假則感到憂心。

提供ERC貸款的民間公司指出，推出服務能夠為急缺現金卻沒有其他借錢管道的雇主解決問題。國稅局宣布暫停發放「員工留任稅收抵免」之前，處理申請案件的時間就經常超過9個月以上。

國稅局對納稅人提出警告指出，等候「員工留任稅收抵免」退稅時申請其他預付貸款(upfront loans)必須特別小心，因為某些金融積構的促銷手段對企業有害；對於複雜難懂的抵稅與相關金融規定，納稅人應該請教有信用的稅務專家，而不是找行銷公司諮詢。

國稅局 貸款 退稅

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