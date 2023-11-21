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分析：拜習會表面溝通 中國不會放棄挑戰國際秩序

中央社／台北21日電
拜登總統（左）與中國國家主席習近平（右）上周在舊金山會談，澳洲專家們認為，只是表面溝通，戰略情勢未變，不應認為中國會放棄挑戰國際秩序。（歐新社）
拜登總統（左）與中國國家主席習近平（右）上周在舊金山會談，澳洲專家們認為，只是表面溝通，戰略情勢未變，不應認為中國會放棄挑戰國際秩序。（歐新社）

美國總統拜登與中國國家主席習近平上周在舊金山會談，澳洲專家們認為，只是表面溝通，戰略情勢未變，中方著眼獲得美國的資源壯大自己，習不斷說要與美國鬥爭，不應認為中國會放棄挑戰國際秩序。

習近平在11月15日的「拜習會」說，大國競爭不是這個時代的底色，無法解決中美兩國和世界面臨的問題，這個地球容得下中美兩國，各自的成功是彼此的機遇。

自由亞洲電台20日報導，澳洲專家們對於「這個地球容得下中美兩國」這句話，有不同的解讀。

澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）向自由亞洲電台表示，習近平想說的是他要不受干擾地讓中國達到他想要的目的，因此這句話，並未反映印太地區將會邁向穩定。

休布瑞吉提醒，習近平這次與拜登會面，是為了爭取繼續獲得美國的經濟和科技資源，以便增強中國的實力。儘管溝通本身是有價值的，但仍只是表面溝通，戰略情勢依然沒有改變，因此不應該一廂情願地以為中國會突然放棄挑戰既有的國際秩序，以為「拜習會」後印太地區將會邁向穩定的話，那將會是錯誤的看法。

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）則表示，要了解中國的目的不能忽略中國的軍事活動情況，特別是習近平在2014年曾經向美國前總統歐巴馬說過「寬廣的太平洋足夠大，容得下中美兩國」，但隨後中國對印太地區的軍事威脅卻不斷擴大。

萊恩說，上次習說過類似的話之後，中國在南海興建軍事基地，而且推出一帶一路倡議，在海外增設領事館， 擴大中國在印太地區的影響力。「我認爲習近平這樣說，是向美國表示：他是要進一步在全球範圍內擴大中國的影響力。」

習近平 澳洲 拜登

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