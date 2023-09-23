政府若關門影響大了：經濟成長損失0.2%、社安金支票暫停寄發

眾院規則委員會23日罕見地加開周六會，表決讓四項撥款法案交由院會辯論，為避免本月30日本會計年度屆期之後，聯邦政府必須關門的困境作最後一搏。但政府會否關門，仍是未知數。(美聯社)

2023會計年度本月30日結束時就期滿，國會遲未能通過10月1日生效的2024下年度聯邦政府預算 ，政府即將停擺，除公職人員外，民間企業也將受到衝擊，社安金支票會暫停寄發；高盛(Goldman Sachs)機構估計，政府每停擺一周，經濟成長損失將達0.2%。美聯社23日報導，以下為政府關門 應知事項。

1.政府為何關門？

國會未能通過預算法案，讓總統簽字生效，政府就會關門。屆時聯邦機構除飛航管制、執法等基本工作仍得繼續運作外，其他非基本的服務將停止，期間公務員放無薪假。依2019年法律，一旦預算僵局解決，公務員可回溯領到薪水。

2.政府何時開始關門，關門又會持續多久？

預算法案未過關，會計年結束，政府資金屆期，自10月1日凌晨0時01秒起關門。關門多久無法預料。目前國會分裂，民主黨控制參院，共和黨控制眾院 。眾院極端保守派認為關門可當作槓桿，迫使預算大減開支，許多政府機構關門恐將持續數周。

3.關門影響到誰？

政府關門，數百萬聯邦公職人員的薪水支票延後才能收到，包括約200萬軍方人員、全國逾200萬文職人員。近六成聯邦公職人員任職於國防部、退伍軍人部及國土安全部。

除公職人員受關門影響，政府服務也大受衝擊。與政府緊密相關的企業，如聯邦業務承包商、全國國家公園，其運作也要岔斷。旅遊部門碰到政府關門一天損失1億4000萬元。政府關門也令金融市場動搖；高盛預估每關門一周，經濟成長便減0.2%，但政府重啟後，成長就反彈。

4.法庭案件、國會及總統職能受到什麼影響？

總統及國會議員將繼續工作，敘薪不受影響。但他們的幕僚中，非必要人員都放無薪假。司法部門還能靠著法院庭費、其他規費及業已批准經費，撐到用完為止。

值得一提的是司法部三位特別檢察官的薪資不受政府關門影響，他們的薪水來自常設、無限的撥款；如此意味兩項聯邦指控前總統川普、一項控告拜登總統之子杭特(Joe Biden)的案件不會岔斷。

1976年以來聯邦政府有22次關門，其中10次公職人員放無薪假。政府關門要等國會兩院同意通過預算案，交總統簽字，才告結束。