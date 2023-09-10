氣候威脅比核戰可怕 拜登：人類生死存亡端看攝氏1.5度

總統拜登10日出訪越南，記者會上發表演說，疾呼氣候變遷關乎全人類生死存亡，威脅遠勝核武衝突。(Getty Images)

總統拜登 10日出訪越南 ，疾呼氣候變遷關乎全人類生死存亡，威脅遠勝核武衝突。

彭博資訊報導，美國總統拜登（ Joe Biden）10日結束20國集團（G20）峰會後轉往越南，在河內的記者會上，拜登表示，「現在全人類遭遇到唯一的生存危機是全球暖化，這比核武戰爭駭人得多。」

拜登進一步呼籲，一旦全球氣溫在未來10年、20年內上升攝氏1.5度，達到科學家說的臨界點，導致極端氣候事件攀升，那麻煩就大了。

今年20國集團在印度舉行，期間與會元首同意一系列氣候行動，包括最晚在2030年將全球再生能源產能提高3倍。

拜登今年在峰會上多半聚焦自然災害和氣候災難，尤其夏威夷茂宜島致命野火甫滿1個月。此外，根據美國國家環境資訊中心說法，美國今年有數十起嚴重天災的損失高達數十億美元。

另一方面，以俄烏戰爭為首的軍事衝突持續引發國際社會對於核戰的恐慌。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）更曾揚言，一旦主權遭到侵犯將不惜動用核子武器，近來更將核武部署到鄰國白俄羅斯 。

今年6月拜登出席募款餐會談到，「3年前我說擔心科羅拉多河（Colorado River）會乾枯，每個人都看我像瘋子，現在我說擔心普亭動用核武，他們也用一樣的眼神看我。」