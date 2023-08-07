我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷媽媽臉書市集賣二手商品 險遭詐

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方

中央社／華盛頓7日專電
華郵7日揭露，中國軍事駭客2020年曾攻進日本機密防衛網絡，驚動美方，甚至影響美日情報分享。(路透)
華郵7日揭露，中國軍事駭客2020年曾攻進日本機密防衛網絡，驚動美方，甚至影響美日情報分享。(路透)

上個月傳出中國駭客入侵美國高層官員電郵，引起外界關注。華郵今天揭露，中國軍事駭客2020年曾攻進日本機密防衛網絡，驚動美方，甚至影響美日情報分享。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天引述三位不具名美國前資深官員指出，美國國家安全局2020年秋天曾震驚發現，中國軍事駭客攻進日本最敏感的機密防衛網絡，取得「深入且持續性」權限。

報導表示，這些駭客有什麼文件就拿什麼，舉凡日本軍事計畫、能力、缺點評估等。一名參與事件簡報的美國前軍事官員回憶：「情況很糟，嚇人地糟糕。」

根據報導，那次駭客攻擊事件讓美方相當不安，美國國安局局長暨網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）、時任白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）立即趕赴東京，向日本防衛大臣簡報，最後甚至驚動到日本首相。

報導透露，美方當時告訴日方人員，中國入侵日本防衛網絡，「堪稱是日本近代史以來最具破壞性的駭客攻擊」。日本雖對事件感到吃驚，但表示會進一步調查。

當時，美國時任總統川普（Donald Trump）忙著挑戰總統大選結果，官員則忙於準備交接工作。報導指出，新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）雖知情日本遭駭，但即將執政的拜登政府當時一堆問題要處理，包括川普任內美國政府網絡遭俄羅斯入侵一事。

2021年初，待拜登政府安頓好、進入狀況後，美國網安與國防官員才發現問題惡化，中國駭客仍藏在日本防衛網絡內。

報導引述多名知情人士指出，同年11月，即使日本因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉邊境，負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）隨同數位官員飛往東京，與日本高階軍事、情報及外交官員會晤，凸顯事態嚴重程度。

由於美日過去未曾合作處理敏感情報威脅，這次事件也考驗雙方互信。

報導表示，日本遭駭後，美國網戰司令部曾提議送一批「網路偵探」去日本，協助日方評估遭駭規模與清理惡意軟體作業，但日方並不放心。「他們對要讓另一國軍隊進到他們網絡感到不自在」，一名美國前軍事官員回憶。

雙方後來達成妥協，先由日本本土公司評估網絡弱點，再讓美國國安局及網戰司令部組成的團隊檢閱結果，並依此提出建議。

一名美國資深國防官員告訴華郵，解決問題的第一步，是要先承認問題存在，第二步是承認問題的嚴重性。

報導引述一名不具名日本官員表示，日本已經成立網戰司令部24小時監控網絡，持續性全面分析日軍電腦系統風險，同時加強網安訓練，並計畫未來5年挹注70億美元（約新台幣2220億元）提升網路安全。

日本內閣廣報官四方敬之接受專訪時也說，日本政府計畫強化網安回應能力，要讓日本與帶隊的西方國家並駕齊驅，或甚至超越他們。他說：「這個目標，加上『積極網路防衛』或攻擊防禦的駭客形式，被納入日本新的國安戰略內。」

日本雖然採取措施強化網絡安全，但報導引述相關官員說，面對北京駭客，這些努力仍嫌不足，可能會影響五角大廈與日本防衛省間的情報分享。

報導指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾告訴日方，若日本網絡無法更安全，美日為啟動進階軍事行動的強化資訊分享腳步，可能因此放緩。

一名美國資深國防官員告訴華郵，美方有看到日本在此領域做出相當大的投資與努力，「但進行共同軍事行動中網路安全的重要性，是本部非常在意的部分，而共同軍事行動是美日聯盟核心」。

不過，報導引述多位拜登政府官員坦承，美國網絡也並非100%安全；過去20年來，來自俄國、中國、伊朗與北韓的駭客攻擊時有所聞。

就在上個月，科技企業微軟（Microsoft）表示，中國駭客入侵美國政府機構電郵，遭波及人士包括美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）及其他美國資深外交官。

華郵引述一名美國國防官員指出，華府不能要求東京達成連美國自己都達不到的標準，「到頭來，我們還是會跟他們（日本）分享資訊，我們只是希望盡力將敵人擋在門外」。

日本 駭客 華郵

上一則

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

下一則

川普又挫敗 告作家誹謗案 遭法官駁回無法立案

延伸閱讀

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法
德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了

德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
國際與美國油價回升 今夏漲了20% 拜登政府憂通膨復熾

國際與美國油價回升 今夏漲了20% 拜登政府憂通膨復熾

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看