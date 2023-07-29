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拒絕支持川普舞弊說 選務官員被罵叛徒 罹患PTSD

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拒絕支持川普舞弊說 選務官員被罵叛徒 罹患PTSD

中央社鳳凰城29日綜合外電報導
亞利桑那州選務官員蓋茲被診斷罹患「創傷後壓力症候群」。他曾拒絕支持川普聲稱選舉遭到操弄的指控，遭遇了洪水般的威脅與騷擾。(Getty Images)
亞利桑那州選務官員蓋茲被診斷罹患「創傷後壓力症候群」。他曾拒絕支持川普聲稱選舉遭到操弄的指控，遭遇了洪水般的威脅與騷擾。(Getty Images)

亞利桑那州選務官員蓋茲仍舊疑惑他怎會被診斷罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD）。他原以為這是阿富汗退伍軍人，或強暴受害人才會有的疾病，怎會出現在他這個督導總統大選的人身上。

然而，2020年那次特別的美國總統大選把他的生活搞得天翻地覆，也把全美數不清官員的生活搞得一團亂。

2020年大選時，川普在亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）不敵拜登，最後輸掉選戰，也成為川普拒絕承認敗選的起點。

自從蓋茲（Bill Gates）拒絕支持川普聲稱選舉遭到操弄的指控，並證實川普在這個亞利桑那州人口最多的郡確實敗選之後，這名51歲的選務官員遭遇了洪水般的威脅與騷擾。

最後，他被這份憤怒侵蝕，前往尋求治療。

他回憶，「我的治療師告訴我：你得了創傷後壓力症候群…雖然子彈沒有從你頭上呼嘯而過，但你遭遇了非常重大的創傷，而且非常公開」。

「你的正直對你而言非常重要，這項品德卻每天遭到質疑…你的家人遭到威脅，你也受到威脅。」

拜登在亞利桑那州僅以1萬多票的差距擊敗川普，使民主黨在這個西南州獲得罕見的勝利，也使得陰謀論四起。

蓋茲先前擔任主席的馬里柯帕郡監督委員會，首當其衝遭到極右人士猛烈抨擊。

儘管受到川普及其支持者多次施壓，這個委員會仍認證選舉結果合法。身為堅定共和黨人的蓋茲，因此被許多本黨人士貼上「叛徒」的標籤。

育有3名女兒的蓋茲說，「死亡威脅變成一種司空見慣的事情」。「我們受到某些你所能想像到最惡毒的威脅。有一個人在推特發文說，我們的女兒應該被強暴。」

蓋茲一家人基於安全因素，多次被迫暫時離開家園。

亞利桑那州從2020年開始的重新計票、選舉審計和司法調查，都得出沒有選舉舞弊的結論。

哈佛大學畢業的律師蓋茲感覺受到「背叛」，並對許多昔日政治盟友心懷憤恨。

去年5月，當蓋茲在一場共和黨同僚的葬禮上致悼詞時，他崩潰了。他開始對著某些出席葬禮的共和黨成員大聲咆哮，憤怒比劃手勢，場面一片混亂。

隔天，蓋茲的妻子懇求他去接受治療，說她幾乎已經不認得自己的丈夫了。

蓋茲出現睡眠障礙，失去胃口和他的幽默感，有時候在接受媒體訪問時會爆哭。

經診斷罹患創傷後壓力症候群後，蓋茲坦承，「直到今天…我仍很難把這個詞套用在我經歷過的事情上」。但他發現，這整個過程有助於他了解自己的處境，「我已經釋懷了」。

這個過程也有助於他為亞利桑那州更加混亂的選舉預做準備。

去年11月，馬里柯帕郡的期中選舉因為部分計票器出現技術問題而受到干擾。

共和黨籍的州長候選人雷克（Kari Lake）最後以極小差距落馬，她立刻聲稱其中有詐，但遭到法院駁回。

蓋茲再一次被叫到全世界媒體面前，證明亞利桑那州的選舉過程公開透明。在接下來的2024年總統大選，他也將協助督導。

蓋茲打破沉默，公開談論有時候被視為禁忌的心理健康問題，他也鼓勵同僚檢視自身心理健康。他說，「許多選務人員都遭遇了同樣的事情。我只是收到死亡威脅的諸多人之一」。

根據非營利組織「民主基金會」（Democracy Fund）去年11月調查，地方選務官員當中有1/4曾受到暴力威脅。

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