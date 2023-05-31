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布林肯指責解放軍攔截美軍機行動 仍盼雙方建立溝通管道

中央社斯德哥爾摩31日綜合外電報導
國務卿布林肯。Getty Images
國務卿布林肯。Getty Images

中國戰機上周在南海上空攔截美國偵察機，國務卿布林肯今天將此事件歸咎於中方飛行員，並呼籲北京當局同意加強溝通。

美國軍方指控中國戰機飛行員上周在南海上空以「不專業」方式飛行，挑釁美國偵察機，但北京也反控是美方挑釁。

法新社報導，正在瑞典訪問的布林肯（Anthony Blinken）告訴記者，美方飛機「是在國際空域飛行，進行例行任務」。他又說：「最近幾個月有連串此類行動，不只針對我們，還有其他國家。」

他表示：「我想這正好凸顯出為何我們有正常和暢通的溝通管道至為重要，順帶一提，這也包括我們兩國國防部長間的溝通管道。」

國防部表示，中國國防部長李尚福已拒絕在本周出席新加坡的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）時，與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。

布林肯表示：「最危險的事莫過於不進行溝通，並因而造成誤會或溝通不足。」

他說：「我們已一再表示，儘管我們和中國真的相當競爭，我們也希望確保不會轉變成為衝突，而要達成這點，最重要的起點就是有正常的溝通管道。」

布林肯原本預定2月前往北京訪問，但因美國發現本土上空出現中國偵察氣球而取消行程。

布林肯 國防部 北京

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