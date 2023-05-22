葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完

財政部長葉倫再提警告，6月1日美國債務將達到上限，很多支出將沒錢可付。（路透）

債務上限觸頂日期漸漸逼近，就在共和黨籍眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)在白宮與拜登總統會面討論債限前的一個多小時，財政部 長葉倫 (Janet Yellen)公開致信麥卡錫，重申美國最快6月1日便會耗盡償債資金。

國會山莊報(The Hill)報導，葉倫在信中重提，她5月15日信中估計最佳情況是「政府要到6月初才無法履行所有義務」，當時她說不太可能確切預測財政部無法支付的確切日期，但隨著更多資訊浮現，會繼續向國會通報最新情況。

在經過一周後，依據談判情況、財政預測等新資訊研判，葉倫估計國會不提前拉高或暫停債限的話，財政部可能將於6月初、最快6月1日便無法再履行政府的所有義務。此預測是根據目前可取得的數據，不過聯邦政府的收入、支出及債務可能跟預測使用的數據有所浮動。

葉倫寫道，從過去的債限僵局中了解到，若等到最後一刻才採取行動，恐會嚴重損害企業和消費者信心、提高納稅人短期借貸成本，也會傷害美國信用評級。

她在信中說，「如果國會未能提高債務上限，將給美國家庭帶來嚴重困境、損害我國的全球領導地位，並引發質疑美國是否有能力捍衛國安利益。我敦促國會盡快採取行動，維護美國信譽完整。」

共和黨人曾質疑6月1日是否是真正引爆危機的「X日期」，但麥卡錫5月22日表示該日期取決於拜登，「日期是哪天由他們決定。總統可能有更多消息，但葉倫一直都表明清楚(X日期是6月初)。」

麥卡錫此前曾希望兩黨談判代表能在上週末原則上達成協議，但共和黨人仍堅持要求削減開支才能提高債務上限，雙方在許多癥結點上依然分歧很大。

葉倫新信發布之際，國會預算處(CBO)的預測亦警告美國可能在下月初出現債務違約。