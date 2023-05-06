大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌

英國哈利王子。（Getty Images）

英國 每日郵報報導，眼尖的英國王室粉絲發現，哈利 王子可能在父王查理三世 結束加冕典禮，經過他走出西敏寺教堂時，就已經停止唱英國國歌。

電視轉播片段畫面顯示，哈利王子的臉有部分被安妮長公主的軍帽遮住，他似乎在查理三世結束加冕典禮，準備走出西敏寺教堂時就停止唱國歌。

The ONLY person in the Abbey, NOT to sing the national Anthem, was Harry. Why did he come all this way, just to show anger and be disrespectful to his Father, The King. He even looked away as William swore his alliance to his Father.. pic.twitter.com/pDZDFTudXs — Kitty O'Fay (@KittyFa66851878) 2023年5月6日

一名看了查理三世加冕典禮的肢體語言專家指出，哈利王子經歷一系列轟動一時的訪談及出版爆炸性回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）後，哈利王子在加冕典禮與其他王室成員重聚顯得尷尬且不自在。一名專業唇語專家說，這天所有談話內容都是關於王室禮貌性談話。

肢體語言專家雷爾頓（Carole Railton）表示，哈利王子進入西敏寺教堂參加查理三世的加冕儀式時，「步調與周圍其他人不一致」。他也說，哈利王子的肢體語言顯示這對他而言是艱難的一天。

在家觀看查理三世加冕儀式的英國王室粉絲猜測，哈利王子是否在查理三世經過他時停止吟唱「天佑吾王」。網友紛紛留言表示他們看到哈利沒有唱國歌，有人甚至說如果是這樣，他露面有什麼意義。