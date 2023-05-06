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大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌

編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子。（Getty Images）
英國哈利王子。（Getty Images）

英國每日郵報報導，眼尖的英國王室粉絲發現，哈利王子可能在父王查理三世結束加冕典禮，經過他走出西敏寺教堂時，就已經停止唱英國國歌。

電視轉播片段畫面顯示，哈利王子的臉有部分被安妮長公主的軍帽遮住，他似乎在查理三世結束加冕典禮，準備走出西敏寺教堂時就停止唱國歌。

一名看了查理三世加冕典禮的肢體語言專家指出，哈利王子經歷一系列轟動一時的訪談及出版爆炸性回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）後，哈利王子在加冕典禮與其他王室成員重聚顯得尷尬且不自在。一名專業唇語專家說，這天所有談話內容都是關於王室禮貌性談話。

肢體語言專家雷爾頓（Carole Railton）表示，哈利王子進入西敏寺教堂參加查理三世的加冕儀式時，「步調與周圍其他人不一致」。他也說，哈利王子的肢體語言顯示這對他而言是艱難的一天。

在家觀看查理三世加冕儀式的英國王室粉絲猜測，哈利王子是否在查理三世經過他時停止吟唱「天佑吾王」。網友紛紛留言表示他們看到哈利沒有唱國歌，有人甚至說如果是這樣，他露面有什麼意義。

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