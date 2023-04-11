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美中南海緊張之際 港媒：習近平將視察解放軍南海艦隊

記者廖士鋒／即時報導
港媒指出習近平將檢閱南海艦隊，圖為2018年解放軍南海閱兵。（新華社）
港媒指出習近平將檢閱南海艦隊，圖為2018年解放軍南海閱兵。（新華社）

中國國家主席習近平近日在廣州接待法國總統馬克宏後，有網路照片顯示習近平前往廣東湛江考察，而港媒則指出，習近平料將視察解放軍南海艦隊。

港媒指出，習近平此次南下，據悉還前往湛江視察。報導提到，網傳照片顯示習近平現身湛江一家大型農產品民營企業恆興集團，中共政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、廣東省委書記黃坤明、中央政策研究室主任江金權也一同現身。

報導還指出，解放軍南海艦隊（南部戰區海軍）總部位於湛江，「習此次湛江行，相信也將檢閱南海艦隊」。

近期南海局勢緊張，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里10日表示，美艦米利厄號導彈驅逐艦（USS Milius）「未經中國政府批准，非法闖入中國南沙美濟礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒」。同樣的訊息，3月23日南部戰區、3月24日大陸國防部都曾發布過，差別在於4月10日的官方說法並沒有提到「予以警告驅離」。

此外，海南三亞海事局3月20日發布航行警告，指出自2023年3月24日8時至4月30日18時，將在海南島西南方海域進行軍事訓練，禁止駛入。長達38天的軍事演訓，在近期官方的航行通報中相當罕見。

2018年4月12日，中共中央軍委曾在南海海域舉行「海上閱兵」，習近平登上的解放軍長沙艦檢閱，該次閱兵是中共建政後最大規模海上閱兵，參加兵力萬餘人、軍艦48艘，也包含遼寧號航母。

習近平 解放軍 中共

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