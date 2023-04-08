一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

解放軍太原艦8日出現在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域。(圖：海洋委員會提供)

中國宣布展開為期三天的環台軍演，解放軍 海軍「太原艦」於台北時間8日下午出現在屏東枋寮外海，越過台灣海峽中線，逼近台灣沿海24浬水域，台灣海軍「迪化艦」與「海巡10079艇」與「太原艦」對峙，阻擋對方越線，雙方距離一度拉近到3浬，「太原艦」幾乎就壓在24浬的海線上巡弋，至截稿時，因台海軍、海巡阻擋，「太原艦」並未越過24浬水域。

台罕見1天3發解放軍動態

此外，台國防部 原本在每天上午9時公布解放軍戰機、戰艦動態，但8日罕見在早、中、晚三度發布相關資訊。國防部當晚表示，中共東部戰區8日在台灣周邊軍演，截至8日下午4時，共計偵獲各型中共戰機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次，戰艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

針對解放軍環台軍演，台國防部也兩度釋出影片，內容包括展示國軍防空飛彈、反艦飛彈陣地及機動發射車組、戰機升空驅離 戰機等畫面。其中一部影片，出現台國防部監控海上軍艦畫面，裡面一艘解放軍軍艦就是日前監視「山東艦」穿越巴士海峽的畫面；另一部是迪化艦廣播驅離解放軍戰艦片段，向解放軍艦艇廣播，「這裡是中華民國海軍，你的行為已經嚴重破壞台海區域穩定跟安全，增加誤判風險，請立即離開」。

而台海洋委員會當天傍晚指出，中國發動聯合軍演，企圖恫嚇台灣，目前海巡署已配合國防部，第一時間展開部署，目前已與海軍採重層護衛，近距離監控解放軍艦艇。

台海巡署與國防部運用聯合情監偵手段，目前已派遣各式巡防艦艇採取二對一協同扼控與應對。

根據海委會發布影片，8日下午3時海上監控解放軍實況，畫面內容顯示，台灣海軍迪化艦擔當第一層護衛，海巡10079艇則在第二層護衛，台方廣播警告解放軍艦艇舷號131的「太原艦」侵入台灣24浬限制水域，雙方距離一度拉近到3浬以內，重層護衛強力監控。

海巡署10079艇向解放軍軍艦廣播，提醒他們已嚴重破壞區域和平穩定與安全，須立即轉向駛離，若繼續前進，台方將採取驅離措施。