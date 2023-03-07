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伊拉克戰爭將屆20周年 美防長訪伊重申夥伴關係

中央社巴格達7日綜合外電報導
國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天突訪伊拉克。路透
國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天突訪伊拉克。路透

國防部長今天突訪伊拉克。不到2周後將是美國帶頭進軍伊拉克推翻前領導人海珊（Saddam Hussein）20周年。美方透露，此行目的是展現華府致力在當地維持軍事展現。

法新社報導，奧斯丁（Lloyd Austin）抵達伊拉克首都巴格達後在推特（Twitter）發文表示：「隨著我們朝向一個更安全、更穩定與更加主權獨立的伊拉克邁進，我來到這裡，是為了重申美國與伊拉克的戰略夥伴關係。」

路透報導，奧斯丁是美國總統拜登政府訪問伊拉克的最高層級官員，也是美國當年入侵伊拉克後最後一位駐伊美軍司令。

美國帶領的聯軍2003年進入伊拉克後，造成數以萬計伊拉克百姓遭到殺害，當地局勢也陷入不穩定，最終促使伊斯蘭國（IS）好戰分子在2011年美國撤軍後崛起。

美軍目前派駐2500兵力在伊拉克，另在鄰國敘利亞有900名駐軍，目的是為了協助指導與幫助當地部隊對抗伊斯蘭國戰士。伊斯蘭國已在2014年奪下伊敘兩國大片領土。

一位要求匿名的美國國防部高階官員告訴媒體記者，奧斯丁將向伊拉克表達，美方承諾會維持在當地的軍力展現，「但不只關於兵員武器。總體來說，美國對於與伊拉克政府發展戰略夥伴關係感興趣」。

儘管伊斯蘭國武力已大不如前，但仍常有小支兵力在伊拉克北部與敘利亞東北部部分地區獨立作戰。

奧斯丁這趟訪問，也為了展現對伊拉克總理蘇達尼（Mohammed al-Sudani）反抗伊朗在伊拉克發揮影響力的支持。

伊朗在伊拉克扶植的民兵，會偶爾用火箭攻擊美軍與美國駐巴格達大使館。美國與伊朗在2020年幾乎要爆發全面衝突，因為當時美方用無人機擊斃伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）最高司令蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

一名匿名美國國防部官員：「我想伊拉克領導階層與我們有共同的關注重點，也就是不要讓伊拉克成為美國與伊朗衝突的地點。」

伊朗 奧斯丁 國防部

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