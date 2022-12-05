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台積電亞州廠周邊仍「偏美式」 想念家鄉味得開車1小時

真實身分證、駕照 延至2025年執行

台積電亞州廠周邊仍「偏美式」 想念家鄉味得開車1小時

特派記者記者陳開、劉子為、張庭瑜／鳳凰城即時報導
台積電工廠已初具規模。（記者張庭瑜／攝影）
台積電工廠已初具規模。（記者張庭瑜／攝影）

台積電亞利桑納新廠位於鳳凰城北部，生活圈偏美式為主，亞洲商店不算多，鳳凰城市長凱特‧葛莉格（Kate Gallego）表示，市政府當然希望引入更多台灣員工喜愛的餐廳、購物商場等，不過目前首要的任務是教育與醫療，這是目前台灣來的工程師們最關注的問題。

前來亞利桑納廠的台灣員工年齡多數在40歲左右，大多攜眷屬一同前來，子女就學確實是關心的焦點之一。鳳凰城當地政府，為了安排數量龐大的台積電台灣子女入學，還要求當地部分中、小學的學生轉學，以便用空出整個學校或班級，來接受台積電員工的子女就讀。

鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，台積電員工最關心的事是孩子的教...
鳳凰城市長葛莉格（Kate Gallego）表示，台積電員工最關心的事是孩子的教育。（記者陳開／攝影）

葛莉格還強調，針對台灣來的台積電員工子女入讀時的語言適應問題，市政府目前計畫聘請更多會雙語的老師。

台積家長送孩去實驗學校

不過台積電所在區域的學區，算是一般。旅居鳳凰城的北美台商聯合總會前會長張聖儀指出，如果按照10分來算，當地學區的評分通常在7至8分之間。鳳凰城比較好的學區，也在南部的錢德勒（Chandler）地區附近。

北美台商聯合總會前會長張聖儀認為，鳳凰城北部出現大規模華人商圈，可能還需要幾年時...
北美台商聯合總會前會長張聖儀認為，鳳凰城北部出現大規模華人商圈，可能還需要幾年時間。（記者陳開／攝影）

據稱部分台積電家長早就開始打聽到這一帶學區，有些早早報名安排孩子就讀學區內的實驗學校（Charter School），這些學校雖然同屬公立學區，但課業壓力會稍微大一些，有家長認為會更有利學生的成績。台積電子女，目前比較喜歡入讀的實驗學校，是Legacy Traditional學校，與BASIS peoria Primary Charter學校。

部分台積電父母申請到實驗學校就讀。（記者陳開／攝影）
部分台積電父母申請到實驗學校就讀。（記者陳開／攝影）

台積電亞利桑納州廠區占地超過1100畝，6日舉行首批機台設備到廠的儀式。台積電已至少包括了兩架專機載送上千名工程師和家屬來美，雖說距離2024年量產的時間已經不遠，亞州廠區周圍配套的生活設施仍然「偏美式」，附近還沒有中式或台式的商圈，若要品嚐家鄉口味，可能得開一小時車子到鳯凰城南部。

張聖儀表示，鳳凰城的人口構成中，亞裔占比較小，只有約3%；而在台積電所處的鳳凰城北部，亞裔的數量就更少了。比較符合亞洲人口味的超市，例如99大華；烘培坊、奶茶店，例如85度C、歇腳亭等，通常都在偏南的Chandler地區，也就是英特爾附近。兩地之間，一般通勤駕車需要一個小時左右。

台積電附近唯一亞洲超市，車程約10分鐘。（記者劉子為／攝影）
台積電附近唯一亞洲超市，車程約10分鐘。（記者劉子為／攝影）

形成似小台北商圈需幾年

張聖儀表示，其實在鳳凰城北部生活，不只是台積電的員工需要時間適應，任何新移民都會碰上這個問題。台積電所處的地區，想要形成類似南加州蒙特利公園市這樣的「小台北」規模，還需要幾年時間。

目前台積電員工，想要品嚐家鄉的味道，有時甚至需要靠數百哩外的南加州供應。張聖儀觀察，自從台灣來的台積電員工數量增加後，團購現在鳳凰城北部非常流行。他們通常訂購在洛杉磯冷凍的貢丸、肉粽及肉圓等道地台灣美食，再由卡車從南加州運到鳳凰城。這種團購的交貨地點，一般選在沃爾瑪停車場，每個月都會有兩次左右的卡車送貨過來。

台積電生活圈地圖。（記者張庭瑜／製作）
台積電生活圈地圖。（記者張庭瑜／製作）

距離台積電約15分鐘車程的西北華人浸信會，日前有超過12個台積電或其協力廠商的員工家庭前往做禮拜。林志寰表示，其實除了台積電外，其協力廠商也有不少員工從台灣過來，他們也面臨相同的適應問題。例如台積電在新竹的老搭檔和淞科技，就有很多來自台灣的員工。教會日前就組織出遊，幫助大家適應美國的生活。

台積電員工居所。（記者張庭瑜／攝影）
台積電員工居所。（記者張庭瑜／攝影）

的確有部分台積電的員工，很想念來自台灣的美食。林志寰說，教會組織過兩次給台積電員工送台灣小吃的活動，包括滷肉飯等，都很受他們歡迎。

台積電 學區 加州

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