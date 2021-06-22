權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實，秦剛將接替崔天凱擔任駐美大使。(中新社)

擔任中國 駐美大使長達八年的崔天凱，21日晚間透過公開信宣布即將離任回國，在美中關係劍拔弩張之際，其繼任者引外界關注；據中國官方權威消息人士向本報證實，中國外交部副部長秦剛將接任中國駐美大使的職位，兩人將在北京完成交接，秦剛預計最快下月來美。

55歲的秦剛曾任中國駐英國大使館 公使、外交部新聞司司長、外交部發言人等職，在歐洲事務方面經驗頗豐，但對美國 事務尚無直接經驗；路透報導稱，秦剛是中國國家主席習近平信任的得力助手，也因直言反駁有關中國方面的批評而得名。

秦剛今年2月曾在一場吹風會上反駁中國「戰狼外交」的說法，指一些國家和個人毫無根據和底線的抹黑詆毀中國，而面對針對中國的各種瘋狂攻擊，外交官理所當然要站出來說不。

儘管美國近年來多批評中國盛行戰狼外交的強硬作風，但崔天凱則被視為行事更謹慎、溫和的中國外交官；中國駐美國大使館於美東時間21日晚在官方網站刊登崔天凱的「致全美僑胞的辭別信」，他在信中表示，自2013年4月擔任中國駐美大使，這是他外交生涯中最長的一次駐外任期。

他說，中美關係正處在「關鍵十字路口」，美國對中國的政策「正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇」；在美僑胞此時肩負更重大的責任和使命，「希望你們從捍衛自身在美生存和发展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出发，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定发展的堅定促進者和積極貢獻者」。

崔天凱任駐美大使期間受到本地許多華人、僑胞、留學生群體尊敬，以往僑界也為離任駐美官員舉辦歡送會，但據不便具名的中方權威消息人士表示，今年因為疫情，不辦歡送會。