森林裡住著一隻愛面子的灰兔，他生怕大家瞧不起自己，於是常用吹牛的方式來誇耀本領。

一天，灰兔看到金絲猴往樹上爬，不屑一顧地說：「你爬樹的速度太慢了，我爬得比你快。」金絲猴坐在樹上低頭看了一眼灰兔：「兔子也能爬樹？你是跟我開玩笑吧！」

灰兔見金絲猴不相信自己，急忙說：「我從小就會爬樹，爬得既快又高！」金絲猴說：「你如果真的會爬樹，那真是了不起。不過，我覺得你是在吹牛！」

灰兔故作認真地說：「昨天我在森林採蘑菇被老虎發現了，老虎突然撲向我，我飛快地爬上了大樹，老虎瞪了我一眼，灰溜溜地走了。」金絲猴搖搖頭：「我還是不信，除非你現在就爬給我看。」灰兔說：「我只有遇到緊急情況才爬到樹上躲避，現在平安無事，才不浪費力氣爬樹呢！」

突然，樹叢中躥出一隻饑餓的灰狼，張牙舞爪撲向灰兔，灰兔嚇得渾身直打哆嗦，大聲呼救。金絲猴對灰兔說：「你不是會爬樹嗎？趕快上樹啊！」灰兔睜著紅眼睛對金絲猴說：「我哪裡會爬樹，快救我啊！」

金絲猴迅速用後肢勾住樹枝，倒掛著探身向下，一把拎起灰兔拽上樹。灰狼撲了個空，齜著牙朝樹上低吼了幾聲後悻悻離開。

金絲猴把灰兔放在地上，對他說：「你很機敏，跑得很快，還會挖洞藏身，沒有誰瞧不起你。你為了所謂面子，編造謊言，到處瞎吹，真的就會讓大家瞧不起啊！」

虛榮的吹噓或許能換來一時關注，但真相揭穿時，失去的卻是尊嚴與信任。