端午節當天，太陽露出了圓圓的笑臉，灑下金黃色的光，雲朵們在天上散步。河面上，藍色的水一波一波地拍打著岸邊，今天是一年一度最熱鬧的龍舟比賽日。

河中央，一艘漂亮的龍舟正準備出發。船頭是一隻威風又溫柔的龍，長長的嘴巴張得大大的，好像在跟大家喊著：「準備好了嗎？」龍舟上坐著四顆特別的粽子，他們不是普通的粽子，而是端午節裡誕生的——粽子小隊。

第一顆是橘色的糯米粽，也是隊長「阿糯」，他頭上綁著運動頭巾，總是第一個舉起船槳，大聲喊口號。第二顆是粉紅色的小粽子「桃桃」，她喜歡唱歌，划船時會輕聲哼著節奏。第三顆是紅色的「阿辣」，雖然看起來凶巴巴、眉毛皺在一起，其實最怕輸給別人。最後一顆是綠色的「大鼓」，他手裡拿著鼓棒，咚咚咚地負責替大家加油和打氣。

「一、二、划！」在阿糯的一聲令下，四把船槳整齊地落入水中，龍舟開始向前滑動，河水像在替他們鼓掌一樣。岸邊傳來了陣陣加油聲：「加油！粽子小隊加油！」大家的聲音讓粽子小隊更有精神。

比賽進行到一半時，河面突然變得湍急，龍舟晃了一下，桃桃差一點就沒抓穩船槳，阿辣忍不住大叫：「完蛋了！」大鼓立刻舉起艾草說：「別怕！端午節的勇氣就在我們心裡！」阿糯回頭看著夥伴們說：「我們一起划，不一定是最快，但要同心。」於是，四顆粽子不再急著比速度，而是聽著桃桃的歌聲，一下一下地划動船槳。龍舟慢慢穩下來，當他們靠近終點時，太陽照得更亮了。最後一下用力，龍舟滑過插著小旗子的終點線。

「我們做到了！」粽子小隊一起歡呼。那天，他們不只是完成了一場比賽，也明白了端午節不只是划龍舟、吃粽子，而是和朋友一起，用團結、勇氣和祝福，迎接一年中最溫暖的節日。太陽依舊微笑著，看著龍舟慢慢停靠在岸邊，端午節的故事，也靜靜留在河水裡。

河面慢慢恢復平靜，微風輕輕吹過，帶來淡淡的粽葉香。岸邊的孩子們開心地拍手，笑聲在空氣中跳躍。粽子小隊們靠在一起，望著藍藍的天空，心裡充滿幸福。他們知道，只要彼此陪伴，每一年的端午節，都會像今天一樣溫暖又快樂。