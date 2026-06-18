如果我能坐上時光機回到歷史上某個朝代，那我一定選擇有近三百年歷史的唐朝，去會一會我心中了不起的人物。

首先，我想回到初唐。唐太宗李世民剛剛登基，由於一場自然災害，百姓們沒有飯吃，不少人搶的搶、偷的偷，只求活命。為了平定混亂，唐太宗決定用佛教來穩定人心。當時二十八歲的玄奘決定去西邊的天竺國取經學法，經過十九年的時間，走過一百一十個國家，行程五萬里，他終於把佛法帶回了大唐。後來吳承恩把他的故事寫成了小說《西遊記》，我很想跟隨唐僧走一趟西行取經之旅。

取經回來，我想直接進入大名鼎鼎的開元盛世。這是唐玄宗開創的黃金時代，糧食年年豐收，全國人口迅速增長起來。大唐軍隊打敗了契丹、突厥、吐蕃，開通了絲綢之路，由此，波斯等地的學者紛紛來到唐朝學習中華文化。我則想順著唐詩，會一會我崇拜的詩仙李白、詩聖杜甫和詩佛王維。我要和李白一起賞月，背誦他寫的《靜夜思》《古朗月行》《早發白帝城》《贈汪倫》。跟著杜甫尋訪春天，吟誦他寫的「遲日江山麗，春風花草香」「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」。見到王維時，我會告訴他，我沒吃過他種的紅豆，但是記得他寫過的《憶山東兄弟》，還有《山居秋暝》裡河邊洗衣的女孩子們。

再順著唐詩，我走到了晚唐。我想見到合稱「小李杜」的李商隱和杜牧，我會告訴李商隱，他的詩有些我讀不懂，但是卻很喜歡「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心」裡的嫦娥。我也會把「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」背誦給杜牧聽。

我會告訴詩人們，在唐詩中我讀到了歡樂也讀到了憂傷，因為我知道唐詩就是詩人的人生，正如我們現代人唱的一首歌：「唐詩裡有樂，唐詩裡有苦，唐詩是祖先在向我訴說。」

我真想回到唐朝啊！