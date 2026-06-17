風雪夜送藥／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之四

寒冬臘月，北風呼呼，大雪飄飄。忽然，山腳下傳來驚呼聲：「快來人啊！」原來是張家的老爹病倒了，家裡沒有藥。幸好，老中醫趕來，開了藥方。

鄰家的小伙願去縣城取藥，他披上蓑衣、戴上鬥笠，向老中醫取了藥方。小伙騎上毛驢，老中醫叮囑他：「快去快回，病人需在一個時辰內用藥。」

這時，小鬧鐘出現，喊道：「一個時辰內，來不及從縣城趕回。」他邊說，邊點燃手裡的炮仗。「咻！」一束白光衝向夜空，像一朵花綻開。不一會，兩道身影閃現，原來是千里馬和百里馬。

小鬧鐘將藥方交給千里馬：「你用最快速度去縣城的藥鋪取藥！」他對百里馬說：「你去王莊接應千里馬，見到他就接過藥速回！」一眨眼，兩匹馬消失了。

圍著看的村民們又驚又喜。年紀大的說：「救兵來了！」年紀輕的說：「小鬧鐘真神，手下有兩匹快馬！」年紀小的說：「小鬧鐘真厲害，能用炮仗發信號！」

小鬧鐘靜靜地看著指針，「滴答，滴答」。一個小時過去了，有人擔憂地說：「不知藥取到了嗎？」一旁的小猴湊近小鬧鐘：「要是你真的學會跑在時間前面，藥早就到手了！」小鬧鐘瞪了他一眼。

大象也來了：「要是張老爹去診所，我用長鼻子捲著他去，又快又安全！」小鬧鐘很感動。

啄木鳥也來了：「要是需要幫忙，就給我發個信號！」小鬧鐘給了一個飛吻，忘不了她修理過自己的指針。

小猴始終貼著地面聽著，終於聽到了噠噠噠的馬蹄聲！很快，百里馬渾身是汗，嘴裡銜著藥包，奔到張老爹的屋前。

老中醫接過藥，迅速煎好，送到老爹嘴邊。老爹緩緩咽下藥湯，沒多久睜開了眼睛。站在門外的百里馬樂得打了個響鼻：「噗嚕嚕！」已經回來的千里馬正站著，半閉著眼睛打盹。

小鬧鐘笑著推醒了他。

聽到了好消息，千里馬用鼻子輕輕碰小鬧鐘。百里馬也湊過來，把頭靠著小鬧鐘。三個好朋友擁在一起，小猴、啄木鳥和大象圍住他們跳起了舞。（待續）