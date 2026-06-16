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我的「哈佛表哥」

陳曉青（加州）
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我和家人一起坐郵輪去旅行。那天晚上，我們在船上的餐廳吃晚餐，大家都很開心，也很放鬆，因為下午我們去墨西哥的沙灘玩耍，我們在沙灘上游泳、散步、拍照，玩了很久。回到船上的時候，每個人都有點累，但是累得很舒服。晚上我們一起坐在餐廳吃飯、聊天，餐廳裡非常熱鬧，到處都是歡聲笑語跟杯盤的聲音。

突然，我的表哥用湯匙敲了一下他的杯子，我們這一桌的人都安靜了下來，看著他。他說他有很重要的消息，他開心地說：「我最近被哈佛大學錄取了！」聽到這句話，大家馬上開始拍手。我的阿姨和叔叔一直問他問題，有些旁邊的人還站起來抱他。整張桌子的人都很高興，他也很自豪，這是一個很重要的時刻。

那時候我和表妹正在玩電動遊戲，突然，我的阿嬤和阿公轉過來對我說：「你再兩年也可以去哈佛大學，這樣會比較方便。」他們說得很自然，好像這是一件很簡單的事情。

但是他們其實不太懂怎麼進美國大學，不知道要準備很多東西，也不知道競爭很激烈。從那天以後，我常常想到他們說的話，雖然他們只是開玩笑一樣地說出來，可是我開始感覺到，好像大家對我也有很多的期望。

不過，我現在不需要去想那些東西，我為我的表哥感到驕傲，他從小就是一位很聰明的人。我非常感謝我可以跟我的家庭旅行。

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