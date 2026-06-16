這天練完小提琴，我開始準備收琴時，突然發現了一個用黑色布做的小提琴盒，那個盒子看起來很眼熟，我好奇地把它打開了⋯⋯一股熟悉的味道跑了出來。哇！竟然是我乾媽想鼓勵我多練琴而送我的那把小提琴。

我把它拿出來拉了幾個音，可能因為好久沒拉了，音準都跑掉了。我又仔細看了看它，忍不住說：「原來我以前的小提琴這麼小啊！」

我很小心地把它拿給媽媽調音。媽媽說 ：「你的小提琴什麼時候變得這麼小了？」 我哈哈大笑：「這是乾媽以前送我的那把小提琴啦，我的小提琴才不可能變小呢！」

媽媽幫我調音的同時，我仔細地想了又想，現在我應該要怎麼處理這把舊的小提琴呢？小提琴太小了我不能拉，又不能把它丟掉，因為它充滿了回憶，如果把它送給人呢，又很捨不得。於是，我決定先把它擺在地下室，雖然有一點占空間，但是比丟掉好吧！這時，媽媽把音調好了，我把琴拿去地下室收起來。

這時候，我的弟弟突然跑了過來說：「我好無聊」，於是我跟他說：「你可以來練琴啊！」他跟我說他的中提琴不好，所以我就給他我剛收起來的小提琴。弟弟拉了幾個音，就不拉了，他說：「這個小提琴的音太高了！」說完，他就走了。

我想，這把小提琴可能對其他人來說不重要，但是，它永遠會是我最重要的一樣東西。