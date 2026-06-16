我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提法案 嚴打冒領與糧食券詐欺

工作哪有尼克重要 為參加奪冠遊行 紐約人翹班藉口百出

我的小小提琴

葉依莎（新澤西州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

這天練完小提琴，我開始準備收琴時，突然發現了一個用黑色布做的小提琴盒，那個盒子看起來很眼熟，我好奇地把它打開了⋯⋯一股熟悉的味道跑了出來。哇！竟然是我乾媽想鼓勵我多練琴而送我的那把小提琴。

我把它拿出來拉了幾個音，可能因為好久沒拉了，音準都跑掉了。我又仔細看了看它，忍不住說：「原來我以前的小提琴這麼小啊！」

我很小心地把它拿給媽媽調音。媽媽說 ：「你的小提琴什麼時候變得這麼小了？」 我哈哈大笑：「這是乾媽以前送我的那把小提琴啦，我的小提琴才不可能變小呢！」

媽媽幫我調音的同時，我仔細地想了又想，現在我應該要怎麼處理這把舊的小提琴呢？小提琴太小了我不能拉，又不能把它丟掉，因為它充滿了回憶，如果把它送給人呢，又很捨不得。於是，我決定先把它擺在地下室，雖然有一點占空間，但是比丟掉好吧！這時，媽媽把音調好了，我把琴拿去地下室收起來。

這時候，我的弟弟突然跑了過來說：「我好無聊」，於是我跟他說：「你可以來練琴啊！」他跟我說他的中提琴不好，所以我就給他我剛收起來的小提琴。弟弟拉了幾個音，就不拉了，他說：「這個小提琴的音太高了！」說完，他就走了。

我想，這把小提琴可能對其他人來說不重要，但是，它永遠會是我最重要的一樣東西。

上一則

勤學克服視障 雲林之「光」許萱羿獲總統獎

下一則

我的「哈佛表哥」

熱門新聞

歸途

2026-06-11 02:00

寒夜滴水終有時

2026-06-13 02:00

紹興醉雞

2026-06-12 02:00
元王振鵬所繪的「寶津競渡」以纖細線條勾勒龍舟競渡的盛況，除了華麗的龍舟，他也生動描繪水戲與雜技表演。（故宮提供）

你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒

2026-06-09 18:41

自由行走

2026-06-11 02:00

一碗湯的距離

2026-06-13 02:00

超人氣

更多 >
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查