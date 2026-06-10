百里馬尋師／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之三

AI重點 文章重點整理： 重點一： 小鬧鐘不再羨慕掛鐘，改為準時報時並陪伴主人生活。

小鬧鐘不再羨慕掛鐘，改為準時報時並陪伴主人生活。 重點二： 百里馬急著拜千里馬為師，卻說不清自己為何要更快。

百里馬急著拜千里馬為師，卻說不清自己為何要更快。 重點三：千里馬指出跑得快若沒有方向與用途，反而容易出錯。

小鬧鐘回到小屋後，不再羨慕牆上的掛鐘。

早上，他準時報時：「叮鈴鈴！」催主人起床。晚上，他「滴答，滴答」走著，陪主人入夢。

一天，街上響起急促的馬蹄聲。小鬧鐘出門一看，一匹俊美的馬飛奔而來，揚起一陣塵土。

那馬見到小鬧鐘，喘著氣問：「有沒有一匹千里馬來過？」小鬧鐘心裡一跳，千里馬不正是自己的老師嗎？他答道：「你消息真靈通，找千里馬做什麼？」那馬說：「我是百里馬，一日能跑百里，特地趕來拜千里馬為師！」他昂著頭，四蹄輕輕踏地，為自己的速度感到自豪。

小鬧鐘又是心裡一跳：又是一個向千里馬拜師的。他忍不住問：「你已經跑得很快了，為什麼還要跑得更快呢？」百里馬說：「跑得更快才能更出名呀！」

小鬧鐘追著問：「更出名又是為了什麼呢？」百里馬愣住了，不知道說什麼才好。

小鬧鐘又說：「只顧著快，卻忘了為什麼要跑，那再快，也可能迷路。」百里馬猶豫地問：「我想見千里馬，你能幫我嗎？」

小鬧鐘帶著百里馬去見老鷹，老鷹找來了千里馬。百里馬一甩鬃毛：「聽說您日跑千里，我特地來拜您為師！」千里馬問道：「你為什麼想跑得更快？」百里馬說：「我要跑得跟你一樣快，跟您一樣厲害！」

千里馬沒有笑，只是說：「你能跑多麼快？」百里馬就猛地一跑，不小心踩進了水坑。樹上的小猴笑得差點掉下來：「哎呀！太快了！」千里馬說：「跑得快，如果不知道方向，也不知道為什麼要跑，就容易出錯。」

百里馬低下頭，看了看濕漉漉的蹄子。小鬧鐘輕輕說：「我也想過跑在時間前面，結果跌得頭破血流。」小猴從樹上跳下來：「他現在可不亂跑了。」百里馬小聲問：「那我該學什麼？」

千里馬說：「不是更快，而是更有用。」

天上映出彩虹，百里馬望著，新的念頭出現。他不停用蹄子刨地，地上的小土粒都跳了起來。（待續）